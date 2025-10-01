Sistema Cutzamala se recupera: pasa de 60.9 a 89.5% de almacenamiento total en un año

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala cerró septiembre de 2025 con un repunte histórico en sus niveles de agua. De acuerdo con los reportes oficiales del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, el almacenamiento total pasó de 476.9 millones de metros cúbicos en 2024 a 700.8 millones en 2025, lo que representa un aumento de casi 30 puntos porcentuales en un año.

El mayor crecimiento se registró en la presa Valle de Bravo, que duplicó prácticamente su almacenamiento al pasar de 175.3 Mm³ en 2024 a 334.6 Mm³ en 2025.

Foto: OCAVM

Por su parte, Villa Victoria mostró un incremento notable de 90.6 Mm³ a 151.0 Mm³, lo que refleja una recuperación significativa gracias a las lluvias de la temporada.

En contraste, El Bosque se mantuvo casi sin cambios: 152.4 Mm³ en 2024 frente a 154.7 Mm³ en 2025, mostrando estabilidad en sus niveles.

Foto: OCAVM

2025: un año clave para el abasto de agua

En total, el Cutzamala alcanzó 89.5% de su capacidad de almacenamiento en 2025, frente al 60.9% reportado en 2024. Este incremento significa un respiro importante para el Valle de México, que depende de este sistema para el suministro de agua potable.

“El estimado que se tiene para terminar esta temporada o este año es de alrededor del 93%, lo cual es un dato bastante relevante considerando de que venimos el año pasado con los niveles de almacenamiento más bajos de la historia del 26%, cerrar con 93%, es un logro muy importante”, explicó Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Foto: OCAVM

Las autoridades destacan que la combinación de lluvias más constantes y una mejor gestión de escurrimientos permitió este repunte, después de varios años en los que el sistema estuvo por debajo de su promedio histórico.

“Este año la lluvia ha sido bastante abundante y eso nos da mucho gusto porque como prestadores de servicios turísticos, eso hace que el turismo regrese a Valle de Bravo”, dijo David Rodríguez, restaurantero en Presa Valle de Bravo.

Además, aseguró que con el almacenamiento actual “se garantiza el abasto por los próximos dos años”. “Se realiza una proyección a dos años, es decir, con lo que tenemos actualmente se garantiza el abasto por estos dos años”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]