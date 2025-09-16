Sistema Cutzamala supera el 80% de almacenamiento hídrico

GENERANDO AUDIO...

El aumento es histórico. Foto: Cuartoscuro

Después de tres años de sequía prolongada y en plena temporada de ciclones, el Sistema Cutzamala reporta un repunte significativo en sus niveles de agua, alcanzando cifras históricas que benefician a millones de habitantes del Valle de México.

Al 14 de septiembre, el almacenamiento total de sus presas alcanzó 639 millones de metros cúbicos, lo que equivale al 81.76% de su capacidad, superando incluso los niveles registrados a inicios de septiembre de este año.

Cutzamala, en niveles altos

Según los reportes del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), el aumento de este año es notable si se compara con septiembre de 2024, cuando el sistema contaba con 411 millones de metros cúbicos (52.60%), es decir, un crecimiento del 29.16% en un año. Los datos históricos muestran que, durante 2022, no se registraron cifras para esta fecha, pero el 9 de septiembre, se reportó un almacenamiento de 479 millones de metros cúbicos, lo que representaba el 61.23% de su capacidad total.

En 2023, no se registraron datos en el mes de septiembre

Entre las presas del sistema, Valle de Bravo se destaca como la que presenta la mayor recuperación, alcanzando 331 millones de metros cúbicos, equivalentes al 84.16% de su capacidad total. Este incremento no sólo refleja un buen manejo de los recursos hídricos, sino también un escenario favorable para garantizar el suministro a la Ciudad de México y municipios del Estado de México en los próximos meses.

El repunte del Sistema Cutzamala representa un alivio tras años de estrés hídrico y evidencia la eficiencia de las estrategias de captación y almacenamiento, así como el impacto positivo de las lluvias y ciclones recientes. La recuperación de estas presas es clave para mantener la disponibilidad de agua en una de las zonas más pobladas del país, marcando un respiro para los usuarios y autoridades responsables de la gestión del recurso.

