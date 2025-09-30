GENERANDO AUDIO...

Un maíz más resistente, que requiere menos agua y permite mayor producción en espacios reducidos, ya se cultiva en México. Se trata de Smart Corn, también conocido como maíz de porte bajo, desarrollado por Bayer México.

El objetivo es aumentar la densidad de siembra: “Con estos maíces pequeños estamos aumentando el número de plantas por hectárea“, explicó Elías Tapia Ramos, director de Servicios Agronómicos de Bayer México.

Con este tipo de técnicas, el campo mexicano puede producir más maíz con menos recursos, 30% menos de agua de riego y 10% más de producto por cada hectárea de cultivo

Maíz más resistente y de menor altura

Las plantas de Smart Corn crecen un metro menos en promedio respecto al maíz convencional, pero sus mazorcas mantienen la misma calidad.

“Este híbrido pequeño no se cae con vientos huracanados ni con riegos pesados. Eso le permite al agricultor incrementar la densidad de siembra en su parcela”, destacó Manuel Bravo, presidente de Bayer México.

Tecnología digital en el campo mexicano

La innovación no se limita a las semillas. Con Fieldview, sistema de cámaras y sensores instalados en sembradoras, los productores pueden mapear el terreno, detectar errores de siembra y corregirlos en tiempo real.

“Es una serie de aplicaciones que monitorean el campo prácticamente 360 grados, desde cualquier parte del mundo”, explicó Sofía Escoto, manager de Fieldview.

Además, Bayer implementa una tecnología mexicana llamada Carlota, un sistema con inteligencia artificial que mide la humedad de los primeros 10 centímetros del suelo y envía los datos procesados directamente al celular del agricultor.

“Carlota es un sistema alimentado con inteligencia artificial que procesa una gran cantidad de datos que son obtenidos desde campo in situ en cada una de las parcelas que tenemos conformada de estos sensores… Esto nos da la ventaja de poder ver, a los primeros 10 centímetros del suelo, la humedad, y todo esto combinado se va a la nube, se procesa en nuestros servidores, y eso es lo que entrega el mensaje de WhatsApp”, informó Julio Antonio López Lizárraga, director de Soluciones en Agricultura Digital de Bayer México.

Hasta el momento se han instalado 300 Carlotas en 16 estados del país, lo que ha significado un ahorro de hasta 15 millones de metros cúbicos, lo equivalente de dotar de agua potable a poblaciones como las de Puerto Vallarta

Sustentabilidad y futuro agrícola

La meta es producir más maíz con menos recursos frente a los retos de la próxima década.

“Conforme crece la población en México y en el mundo, cada vez se necesita producir de manera más eficiente, con menos insumos y mayor sustentabilidad”, concluyó Manuel Bravo.