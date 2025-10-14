GENERANDO AUDIO...

Durante la segunda semana de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA activó su protocolo de atención y alertamiento ante condiciones meteorológicas adversas que provocaron lluvias excepcionales en la región de la Huasteca.

El fenómeno, ocurrido entre el 7 y el 11 de octubre, dejó acumulados históricos y afectó a entidades como Hidalgo, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.

El organismo informó que el evento fue provocado por la interacción de una línea de vaguada en el Golfo de México y una circulación ciclónica en el Pacífico, lo que generó una gran entrada de vapor de agua y la formación de tormentas de gran intensidad. Aunque existía una probabilidad del 10% de desarrollo ciclónico, este no se intensificó debido a su cercanía con tierra.

Durante esos días, las lluvias alcanzaron niveles excepcionales. La estación Tlanchinol, Hidalgo, registró 731.5 mm en cuatro días, con un máximo de 323.1 mm en solo 24 horas. En Cuetzalan del Progreso, Puebla, se acumularon 561.0 mm, mientras que en Macedonio Alonso, Veracruz, se reportaron 540.0 mm. En algunos puntos, los acumulados superaron entre 200 y 400 mm el promedio histórico para una semana.

De acuerdo con el SMN, entre el 13% y el 33% de la lluvia total anual cayó en solo cinco días, una cifra sin precedentes para la zona.

Acciones preventivas y monitoreo continuo

El SMN monitoreó la evolución del sistema con 48 horas de anticipación. Desde el 6 de octubre, emitió avisos, comunicados y reportes especiales dirigidos a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a las autoridades estatales.

Durante esos días se publicaron videos pronósticos, gráficos de lluvia y comunicados oficiales para mantener informada a la población. Además, se realizaron más de 30 entrevistas con medios nacionales y regionales para difundir las recomendaciones.

El organismo reiteró su compromiso con la vigilancia continua de la atmósfera y la emisión oportuna de avisos para proteger a la población ante fenómenos de esta magnitud.