Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la temporada 2025-2026 se esperan 48 frentes fríos en México, entre los meses de septiembre de 2025 y mayo de 2026, una cifra ligeramente por debajo del promedio histórico de 50.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez, coordinador del SMN, explicó que el pronóstico mensual es similar al de años anteriores, aunque con una ligera disminución.

“La climatología es de 50, es decir, el promedio es de 50 frentes fríos. Para este año en particular estamos pronosticando 48 sistemas frontales”, señaló.

A la fecha, ya se han registrado tres frentes fríos, y el actual afecta a Baja California. “Ahorita vamos ya en el sistema frontal número 3 que está justo entrando sobre Baja California”, detalló.

Foto: SMN

El pronóstico mensual es:

Septiembre: 5

5 Octubre: 5

5 Noviembre: 6

6 Diciembre: 7

7 Enero: 6

6 Febrero: 5

5 Marzo: 6

6 Abril: 5

5 Mayo: 3

Temperaturas mínimas seguirán arriba del promedio

El coordinador del SMN también advirtió que la tendencia de temperaturas mínimas más cálidas en invierno continuará este año: “En los últimos años esta tendencia ha sido que la mayor parte de México tiene temperaturas por arriba del promedio en las temperaturas mínimas”.

Esta condición afectará a casi todo el país, con excepción de la zona montañosa del norte: “La región de la Sierra Madre Occidental es donde se mantienen temperaturas relativamente bajas, pero también por efectos de la orografía”, explicó.

Foto: SMN

Recomendaciones por frentes fríos y clima extremo

El SMN pidió a la población tomar precauciones ante lluvias, vientos fuertes y descensos de temperatura. Las recomendaciones son:

No cruces ríos, arroyos ni zonas inundadas.

Evita usar electrónicos durante tormentas eléctricas.

Asegura objetos que puedan volarse por el viento.

Conduce con precaución y evita postes o cables caídos.

Foto: SMN

La dependencia continuará con el monitoreo permanente de los sistemas frontales.

