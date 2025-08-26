GENERANDO AUDIO...

23 estados tienen sequía. Foto: UnoTV

De acuerdo con el más reciente informe del Monitor de Sequía de México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), únicamente nueve de los 32 estados del país están libres de una crisis hídrica, mientras que el resto presenta distintos niveles de afectación.

Casi tres cuartas partes del país todavía enfrentan problemas de disponibilidad de agua, con zonas que van desde lo “anormalmente seco” hasta sequía excepcional.

El reporte, correspondiente al 15 de agosto de 2025, revela que pese a las lluvias registradas en varias regiones por el paso de ondas tropicales y sistemas de baja presión, gran parte del territorio nacional continúa enfrentando condiciones de escasez de agua.

¿Qué estados de México no tienen sequía?

Hasta el 15 de agosto, las entidades que reportan el 100% de su territorio libre de sequía son:

Aguascalientes

Colima

Ciudad de México

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Querétaro

San Luis Potosí

Tlaxcala

En contraste, entidades como Sonora, Baja California, Chihuahua y Coahuila presentan las condiciones más críticas, con porcentajes elevados de sequía que van de moderada a excepcional. Según dicho informe, Sonora es el caso más grave, con 87.5% de sus municipios afectados, seguido de Baja California y Tabasco, que también presentan altos niveles de afectación.

¿Qué tipo de sequía presentan los estados de México?

El informe de Conagua señala que, aunque las lluvias recientes redujeron las áreas de sequía extrema, todavía 180 municipios del país mantienen condiciones de sequía moderada a excepcional (D1-D4), mientras que otros 445 presentan condiciones anormalmente secas (D0), éste es el nivel más bajo de sequía.

En total, 13.9% del país presenta algún grado de sequía, cifra ligeramente menor en comparación con el 31 de julio (15.9%). Sin embargo, se advierte que los déficits de lluvia persisten especialmente en el norte, noroeste y occidente de México, donde se concentran las afectaciones más severas.

