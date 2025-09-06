Somos una familia unida y no nos van a dividir, revira Ricardo Monreal

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @RicardoMonrealA

Con un video de la reunión con sus hermanos Saúl y David, senador y gobernador de Zacatecas, respectivamente, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, destacó la buena relación que lleva con su familia.

Asimismo, el exdelegado de Cuauhtémoc desmintió que haya diferencias con sus hermanos, asegurando que los une el cariño y el respeto.

“Nunca, escúchelo bien el pueblo de Zacatecas y México, nunca nos van a dividir, ni las conjeturas falsas, pero tampoco, ni el poder ni los puestos. Somos una familia de 14 hermanos y los 14 nos reunimos cuando podemos y siempre nos respetamos y nos queremos”

Ricardo Monreal / coordinador de diputados, Morena

De igual forma, tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas, el gobernador David Monreal desmintió las diferencias con sus hermanos.

“Me dijeron que habían dicho, algún medio, algunas gentes; no sé si de mala fe, o no sé si es la mala interpretación, de mala leche, pero que no había saludado a Ricardo. A Ricardo le tengo mucho respeto, reconocimiento, aprecio, desde siempre y desde luego me dio gusto saludar a Saúl que estaba acompañándome”

David Monreal / gobernador de Zacatecas

Por su parte, el senador Saúl Monreal reiteró su lealtad hacia la titular del ejecutivo federal, a la vez que agradeció las muestras de cariño de sus hermanos.

“Nuestro compromiso y nuestra lealtad, yo le debo de agradecer a David, a Ricardo, todas esas muestras de cariño y también esta invitación a recibir a nuestra presidenta, muchas gracias y aquí vamos a continuar”

Saúl Monreal / senador de Morena

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]