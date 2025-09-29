GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, calificó como “fantasías” las versiones que apuntan a que su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, habría sido retenido en Chiapas durante su traslado de Paraguay a México.

En conferencia de prensa, López aseguró que medios como Latinus están detrás de esas versiones y negó tener información de autoridades federales o estatales sobre una retención.

“Están dedicados a construir y vender fantasías… yo sostengo que esa versión es pura fantasía”, declaró.

Pide respetar presunción de inocencia

El senador también pidió que se respete el principio de presunción de inocencia de Bermúdez, al subrayar que hasta el momento no ha recibido ningún reporte oficial.

“A todo individuo en este país se le debe respetar la presunción de inocencia… hasta este momento ninguna autoridad me ha informado”, señaló.

Finalmente, Adán Augusto reiteró que no ha sido requerido por ninguna instancia en las investigaciones contra el presunto líder del grupo criminal La Barredora.

“Ni por la Fiscalía estatal ni por la Fiscalía federal he sido citado a comparecer; si la autoridad lo requiere, acudiré”, afirmó.

