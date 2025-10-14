Sorprende a usuarios aumento de hasta en 35% en precio de taxis del AICM

GENERANDO AUDIO...

Taxis en el AICM. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

Las tarifas de los taxis autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aumentaron entre un 21% y 35% durante los primeros días de octubre, con la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Demasiado fue el precio”, dicen los usuarios

Varios usuarios expresaron su sorpresa al notar el incremento en los boletos de taxi.

María del Carmen Pavón, quien utiliza el servicio mensualmente, señaló que su tarifa aumentó alrededor de 90 pesos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“Demasiado, demasiado fue el precio del cobro de taxis, 90 pesos más o menos fue lo que subió el costo de los taxis”, comentó.

La usuaria consideró que este aumento podría estar relacionado con un ajuste general de precios previo al Mundial de Futbol México–Estados Unidos–Canadá FIFA 2026.

“Mientras es algo mundial, van a incrementar los precios en todo lo que hay aquí cerca, hasta en Uber va a subir”, agregó.

Viajeros reportan cobros hasta de 100 pesos más

Lorena Vornborzel, quien arribó de Baja California, contó que su trayecto del AICM a la Condesa pasó de 300 a 400 pesos.

“Normalmente de aquí a la Condesa me cobraban 300 más o menos, y ahora me cobraron 400”, relató.

Además, señaló que el tipo de vehículo también cambió:

“Yo ahorita pagué un carro pequeño y antes por este precio era un carro grande”, añadió.

[NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Por qué se van a paro trabajadores del SAT y qué piden?]

Usuarios se resignan: “Hay que adaptarnos”

Otro pasajero, Adrián Sánchez, se mostró resignado ya que, además, le cuesta trabajo acceder a servicios de vehículos por plataforma una vez que llega a cualquiera de las dos terminales del aeropuerto “Benito Juárez”.

“Sí hay un incremento realmente, sí subió un poco y es nuestro México, hay que adaptarnos a lo que hay”, dijo.

“Es un incremento considerable, estamos hablando de más del 10%, y no podemos hacer nada, se tiene que tomar, se tiene que mover uno”, concluyó.