SRE a paisanos en Estados Unidos a no cuidarse durante las Fiestas Patrias

Foto: SRE

En vísperas de las Fiestas Patrias del 15 y 16 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a los paisanos en Estados Unidos a cuidarse ante la posibilidad de redadas antinmigrantes.

“Reforzar los mismos mensajes que constituyen el programa de ‘Conoce y ejerce tus derechos’, son esencialmente estos mismos mensajes, pero reforzados en función de las fiestas patrias de los próximos días”

Juan Ramón de la Fuente / secretario de Relaciones Exteriores

“Que las personas eviten participar en cualquier tipo de actos o de eventos que las pongan en riesgo, eso también es muy importante siempre y, pues, hacerle un llamado, a las personas a la prudencia, a protegerse, a actuar con cuidado”

Roberto Velasco / jefe de la Unidad para América del Norte, SRE

El jefe de la unidad para América del Norte, Roberto Velasco, informó que reforzarán las acciones de los consulados mexicanos en el vecino país, estarán pendientes de la atención y continuarán con las asesorías legales.

“Le hemos pedido a nuestros consulados que realicen algunas acciones de corte preventivo, por supuesto, como lo hacen siempre, continuar con el contacto permanente con autoridades locales, tanto las autoridades de los condados, ciudades y estados donde se encuentran, como con autoridades federales con sede en su localidad, particularmente y con ICE, con CBP y con Border Patrol”

Roberto Velasco / jefe de la Unidad para América del Norte, SER

En conferencia de prensa, informaron que al 10 de septiembre se han brindado más de 14 mil 200 asesorías legales en Estados Unidos.