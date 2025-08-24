GENERANDO AUDIO...

SRE advierte riesgo por cruzar ilegalemente la frontera. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado a las personas que buscan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de forma indocumentada a no exponer su vida.

Cruzar la frontera de manera indocumentada es peligroso, advierte SRE

La dependencia que preside Juan Ramón de la Fuente alertó de lo peligroso que es cruzar la frontera hacia EE. UU. de manera ilegal, ya que las condiciones extremas del clima incrementan el riesgo y puede ocasionar consecuencias fatales.

Riesgos de cruzar la frontera de día

Explicó que durante el día las altas temperaturas en el desierto pueden ocasionar deshidratación severa en las personas migrantes. El intenso calor y la falta de agua convierten el cruce en una situación de alto riesgo.

Riesgos de cruzar la frontera de noche

En tanto, indicó que por la noche las bajas temperaturas representan otro peligro, pues pueden generar hipotermia. Esta condición afecta a quienes pasan largas horas caminando en condiciones extremas.

Riesgos adicionales para migrantes indocumentados

La SRE puntualizó que las personas migrantes suelen caminar durante muchas horas, lo que incrementa el desgaste físico. Además, atraviesan zonas de alto riesgo donde son comunes las caídas desde alturas considerables, lo que puede ocasionar lesiones graves o fracturas.

Agregó, a su vez, que tanto las altas temperaturas como las bajas temperaturas han provocado la muerte de numerosas personas migrantes.

