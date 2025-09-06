SRE, alerta tras redada en Ellabell, Georgia, para apoyar a connacionales

GENERANDO AUDIO...

Todavía se desconoce si hay mexicanos entre los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo antinmigrantes en Ellabell, Georgia, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Asimismo, acotó que el Consulado General de México en Atlanta se mantiene en contacto con las autoridades estadounidenses, reiterando que dará su apoyo a los connacionales que resulten entre los arrestados.

¿Hay mexicanos detenidos en la redada en Ellabell, Georgia?

Este viernes, la Cancillería informó a través de sus redes sociales que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) realizó un operativo migratorio en Ellabell, Georgia, cuyo resultado en cuanto a la nacionalidad de los detenidos aún está en proceso de confirmación.

Ante ello, acotó que el Consulado General de México en Atlanta mantiene contacto directo con las autoridades estadounidenses para verificar si se encuentran ciudadanos mexicanos entre los arrestados.

De igual forma, personal diplomático mexicano se trasladó al Centro de Detención de Folkston, donde permanecerá durante el fin de semana para ofrecer entrevistas, atención consular y un seguimiento individualizado a posibles connacionales afectados.

Mientras que la SRE reiteró que su prioridad es la protección de los mexicanos en el exterior, garantizando asesoría legal y acompañamiento a quienes resulten involucrados en estos operativos.

A la par, las autoridades mexicanas pidieron a la comunidad en Georgia mantenerse informada y, en caso de requerir asistencia, comunicarse de inmediato con el Consulado de México en Atlanta al:

404-736-4141

Línea de Apoyo Consular Mexicana: 520-623-7874

La Cancillería enfatizó que continuará trabajando para asegurar que los derechos de los connacionales sean respetados durante este proceso.