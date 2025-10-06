GENERANDO AUDIO...

Misión Global Sumud. Foto: Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se avanza en la repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel, quienes participaron en la Flotilla Global Sumud y actualmente se encuentran en el centro de detención de Ktziot.

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se reunió nuevamente con las personas connacionales para supervisar su situación y atender sus necesidades médicas a través de los canales diplomáticos. De acuerdo con la Cancillería, todos se encuentran en buen estado de salud y han recibido acompañamiento consular desde el inicio de su detención.

El equipo de la SRE también sostuvo una nueva reunión con los familiares de los mexicanos, a quienes se les informó sobre los avances en las gestiones diplomáticas y los preparativos para su próximo retorno a México.

Los seis connacionales aceptaron regresar voluntariamente y serán repatriados en los próximos días, una vez concluidas las coordinaciones entre la Embajada de México en Israel y las autoridades locales.

Las personas mexicanas que serán repatriadas son: Ernesto Ledezma, periodista; Arlyn Medrano Guzmán, estudiante; Sol González Eguía, psicóloga; Karen Castillo, defensora de derechos humanos; Dolores Pérez-Lazcarro, profesora del ITESO, y Carlos Pérez Osorio, director de cine.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de proteger los derechos humanos de las y los mexicanos en el exterior y de garantizar su regreso seguro al país.