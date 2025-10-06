Alistan repatriación de mexicanos de la Flotilla Global Sumud detenidos en Israel
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se avanza en la repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel, quienes participaron en la Flotilla Global Sumud y actualmente se encuentran en el centro de detención de Ktziot.
El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se reunió nuevamente con las personas connacionales para supervisar su situación y atender sus necesidades médicas a través de los canales diplomáticos. De acuerdo con la Cancillería, todos se encuentran en buen estado de salud y han recibido acompañamiento consular desde el inicio de su detención.
[TE RECOMENDAMOS: Repatriarán a los 6 mexicanos detenidos en Israel por flotilla]
El equipo de la SRE también sostuvo una nueva reunión con los familiares de los mexicanos, a quienes se les informó sobre los avances en las gestiones diplomáticas y los preparativos para su próximo retorno a México.
Los seis connacionales aceptaron regresar voluntariamente y serán repatriados en los próximos días, una vez concluidas las coordinaciones entre la Embajada de México en Israel y las autoridades locales.
Las personas mexicanas que serán repatriadas son: Ernesto Ledezma, periodista; Arlyn Medrano Guzmán, estudiante; Sol González Eguía, psicóloga; Karen Castillo, defensora de derechos humanos; Dolores Pérez-Lazcarro, profesora del ITESO, y Carlos Pérez Osorio, director de cine.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de proteger los derechos humanos de las y los mexicanos en el exterior y de garantizar su regreso seguro al país.