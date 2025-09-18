GENERANDO AUDIO...

Ofrenda donde perdió la vida el mexicano Silverio Villegas. Foto: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que da puntual seguimiento al caso de Silverio Villegas González, mexicano que perdió la vida el 12 de septiembre durante un operativo en Franklin Park, Illinois.

El Consulado de México en Chicago mantiene contacto con las autoridades forenses del Condado de Cook para agilizar la repatriación de los restos a Michoacán, a petición de la familia del connacional.

Abogadas del Programa de Asistencia Legal Externa (PALE) encabezan las acciones legales para garantizar la custodia y pronta reunificación de los hijos de Villegas con sus familiares, privilegiando el interés superior de los menores, informó la dependencia.

Asimismo, el Consulado General de Chicago estableció contacto con autoridades regionales de ICE y confirmó que la investigación del incidente está a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La representación consular y la Embajada de México en Estados Unidos continuarán el seguimiento del caso ante las autoridades federales.

¿Qué pasó con Silverio Villegas en EE.UU.?

De acuerdo con reportes locales, la muerte de Silverio Villegas González ocurrió durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un suburbio de Chicago.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que, tras marcarle el alto, Villegas —a quien identificaron como inmigrante indocumentado— intentó huir a bordo de su automóvil, arrastrando por varios metros a un agente del ICE, quien resultó lesionado y disparó para detenerlo.

Después, el vehículo del mexicano chocó con un tráiler estacionado en Franklin Park, momento en que los agentes lo bajaron, lo esposaron en el pavimento y le brindaron primeros auxilios mientras se desangraba.

Sin embargo, videos difundidos del operativo muestran una versión distinta: en una de las grabaciones se observa el auto de Villegas escapando mientras un agente, desde el lado derecho, intenta detenerlo, pero no se aprecia que arrastre a nadie. En otra toma, el vehículo avanza por la calle cuando se escuchan dos disparos del agente, aparentemente segundos antes de chocar con el camión.