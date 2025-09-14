SRE condena asesinato de mexicano en Estados Unidos y pide investigar tras video difundido

GENERANDO AUDIO...

Además de condenar la muerte de Silverio Villegas González, durante un incidente con elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidense, la SRE pidió a las autoridades una investigación rigurosa de los hechos.

Asimismo, destacó que personal del Consulado en Chicago, Illinois, está en constante comunicación con los familiares del migrante.

¿Qué dijo la SRE sobre la muerte del migrante Silverio Villegas?

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció este sábado sobre la redada del ICE en un suburbio de Chicago que derivó en la muerte a tiros de Villegas González, señalado por las autoridades como inmigrante indocumentado.

Al respecto, la Cancillería condenó la violencia y solicitó a las autoridades locales, a través del Consulado General en Chicago, que se lleve a cabo una investigación rigurosa sobre el incidente, que involucró a varios elementos del ICE durante una redada antiinmigrante.

Ello, luego de que la institución estadounidense aseguró que, tras marcarle el alto al mexicano, intentó huir a bordo de su automóvil, arrastrando por varios metros a un agente del ICE, quien resultó lesionado, teniendo que dispararle para detenerlo.

Tras lo cual el auto de Villegas chocó con un tráiler estacionado en Franklin Park, permitiendo a los agentes bajarlo del auto y esposarlo sobre el pavimento, para después aplicarle primeros auxilios mientras se desangraba en el suelo.

Advertencia: el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

Sin embargo, en uno de los videos difundidos del hecho, se observaría el auto de Villegas escapando de la redada mientras un agente, desde el lado derecho, intenta detenerlo, huyendo sin que se aprecie que arrastre a nadie.

Después, en otra grabación, el auto del mexicano avanza libremente por la calle mientras se escuchan dos disparos del agente hacia éste, presumiblemente apenas instantes antes de chocar con el camión y ser sacado del vehículo.

En tanto que en su mensaje de este sábado, la Cancillería reiteró su compromiso con la protección de los mexicanos en el exterior.