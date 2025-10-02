GENERANDO AUDIO...

Tripulación de un buque, parte de la Flotilla Global Sumud REUTERS

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que tres mexicanos que viajaban en la Flotilla Global Sumud fueron interceptados por autoridades de Israel y trasladados al puerto de Ashdod. Se trata de Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio.

Las autoridades mexicanas señalaron que personal consular estará presente a su llegada para brindar protección y asistencia. El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha mantenido comunicación con los connacionales durante el trayecto de la flotilla.

Asistencia consular a mexicanos en Israel

La Embajada de México en Israel activó sus servicios de acompañamiento y reiteró que seguirá de cerca el proceso para garantizar que los mexicanos reciban atención inmediata.

La SRE llamó a respetar la integridad física y seguridad de los tres connacionales, además de asegurar que tengan acceso expedito a entrevistas consulares y a una pronta repatriación.

Llamado a respetar el derecho internacional

En su comunicado, la SRE subrayó que esta situación debe resolverse conforme al derecho internacional, en particular el de los derechos humanos y el humanitario.

La cancillería mexicana reafirmó que seguirá atenta al desarrollo del caso para salvaguardar la seguridad de los mexicanos en el extranjero.

¿Qué se sabe de la flotilla Global Sumud?

La Flotilla Global Sumud está integrada por 51 barcos y más de 500 voluntarios de 40 nacionalidades y partió de España a finales de agosto con decenas de activistas que buscan llevar ayuda a Gaza, entre ellos varios mexicanos.

En redes sociales circuló un video con la falsa descripción que mostraba a la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza. En realidad, las imágenes corresponden a un desfile náutico realizado el 25 de mayo en Estambul, cuando aficionados del club Galatasaray celebraron su título número 25 en la liga turca.

La Flotilla Global Sumud realizó una parada en aguas griegas y retomó su viaje el 28 de septiembre, mismo día en que se difundió el video erróneo en plataformas como X y TikTok.