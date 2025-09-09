SRE emite aviso para mexicanos en Nepal tras intensas protestas

GENERANDO AUDIO...

SRE alerta a mexicanos en Nepal. Foto: AFP.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un aviso para las y los mexicanos en Nepal tras los recientes acontecimientos en el país asiático.

Atención consular para mexicanos en Nepal

La Embajada de México en India, concurrente en Nepal, puso a disposición el número de contacto consular para brindar apoyo a los connacionales que se encuentren en territorio nepalí.

El objetivo de este aviso es garantizar que las y los mexicanos en Nepal cuenten con la información necesaria para comunicarse en caso de requerir asistencia o enfrentar una emergencia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Recomendaciones de la SRE para mexicanos en Nepal

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a las y los mexicanos en Nepal seguir las instrucciones de las autoridades locales, mantenerse informados por fuentes oficiales y portar en todo momento una copia del pasaporte mexicano. Asimismo, sugirió evitar aglomeraciones como medida de seguridad preventiva.

Canales de comunicación oficiales

La SRE subrayó la importancia de mantenerse en contacto a través de los canales oficiales de la dependencia y la representación diplomática en India. El número consular compartido se encuentra disponible para la atención de emergencias de mexicanas y mexicanos en Nepal: +91 97177 20003.