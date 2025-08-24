GENERANDO AUDIO...

Hambruna en Gaza. Foto: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó su apoyo al llamado urgente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la declaratoria de hambruna en la Franja de Gaza. A través de su cuenta oficial de “X”, la dependencia insistió en la necesidad de permitir el acceso inmediato de ayuda humanitaria a la zona afectada, al tiempo que reiteró su llamado a la paz.

“La hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato”, afirmó la SRE en su mensaje.

La ONU declaró el viernes un estado de hambruna en Gaza, advirtiendo que alrededor de 500.000 personas enfrentan condiciones “catastróficas”, el nivel más alto de inseguridad alimentaria, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC). Esta situación afecta principalmente a la gobernación de Gaza, así como a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis, lo que representa aproximadamente dos tercios del territorio de la Franja, donde viven más de dos millones de palestinos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la declaración y la calificó de “mentira descarada”, asegurando que su país tiene una política de prevención de la hambruna. Sin embargo, Tom Fletcher, director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, señaló que esta crisis “podría haberse evitado” si no existiera la “obstrucción sistemática de Israel”.

Por su parte, Hamas urgió a la ONU a intervenir de manera inmediata para detener la guerra y abrir sin restricciones los pasos fronterizos, con el fin de garantizar la entrada continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible a la población afectada.

La SRE de México se suma así a los esfuerzos internacionales para atender esta grave crisis humanitaria, insistiendo en que la ayuda debe llegar sin demora a quienes más la necesitan en Gaza.