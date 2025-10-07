GENERANDO AUDIO...

Israel interceptó barco de la flotilla para Gaza e inicia deportaciones. Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas mexicanas detenidas en Gaza como parte de la Flotilla Global Sumud fueron liberadas e iniciaron su retorno a México.

Los connacionales Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruíz Gaitán participaron en la misión humanitaria que buscaba entregar ayuda en la zona afectada.

Mexicanos que iban a Gaza quedan libres y salen de Israel rumbo a México

De acuerdo con la SRE, las seis personas salieron de Israel y se trasladaron a Amán, Jordania, donde las recibió el embajador de México en Jordania, acompañado por el embajador de México en Israel, quien continuará con ellos su viaje hacia la Ciudad de México.

La dependencia señaló que la coordinación diplomática entre ambas representaciones permitió concretar el traslado seguro del grupo, luego de varios días de gestiones para lograr su salida del territorio israelí.

Apoyo de Jordania y gestiones diplomáticas

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su agradecimiento al gobierno de Jordania, que facilitó el ingreso de los seis mexicanos a ese país. Estas acciones resultan de las gestiones diplomáticas realizadas por el personal de la Cancillería mexicana.

La institución detalló que desde el momento de la detención, la SRE mantuvo comunicación constante con las autoridades locales y con las familias de los connacionales, a quienes se les ha informado del proceso de repatriación y del estado de salud de las personas liberadas.

Prioridad: seguridad e integridad de mexicanos en el exterior

La Cancillería también reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior, y que continuará brindando acompañamiento a quienes participen en acciones humanitarias internacionales.

Hasta el momento, la SRE no ha detallado la fecha exacta de arribo de los seis connacionales a México, aunque confirmó que el retorno se realiza bajo protección consular y en coordinación con autoridades de ambos países.