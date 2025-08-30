GENERANDO AUDIO...

SRE responde a comentarios de Ted Cruz. FOTO: Reuters

México respondió al senador republicano Ted Cruz tras sus declaraciones en las que pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la seguridad dentro del territorio nacional es responsabilidad exclusiva de las autoridades mexicanas.

En conferencia de prensa, Cruz señaló que una acción conjunta “haría más seguros a los ciudadanos de Estados Unidos y México” y llamó al gobierno mexicano a aceptar la oferta “como amigos”, aunque reconoció la importancia de la soberanía nacional.

México aclara: la seguridad corresponde solo a autoridades mexicanas

La SRE subrayó que la Constitución y las leyes mexicanas son claras: las funciones en materia de seguridad dentro del país corresponden únicamente a instituciones nacionales.

La dependencia añadió que sí existe una cooperación en seguridad con Estados Unidos, pero esta se realiza siempre con base en la ley, los tratados internacionales adoptados por ambos países y bajo el respeto absoluto a la soberanía, que calificó como irrenunciable.

Principios de la cooperación binacional

La Cancillería, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, explicó que desde hace meses mantiene conversaciones con el Departamento de Estado sobre un nuevo entendimiento en seguridad. Este trabajo bilateral, enfatizó, debe darse bajo los siguientes principios:

Responsabilidad compartida

Confianza mutua

Respeto pleno a las soberanías y territorios

Cooperación sin subordinación

La SRE informó que estos puntos fueron planteados directamente al senador Ted Cruz por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, durante una reunión sostenida en la Cancillería.