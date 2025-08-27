GENERANDO AUDIO...

Ley silla aplica en todas las empresas. Foto: Caurtoscuro

Desde junio de 2025 entró en vigor la ley silla en México, una reforma que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a no permanecer de pie durante toda su jornada laboral.

La Ley Federal del Trabajo establece que la medida aplica en todos los establecimientos industriales siempre que la naturaleza del empleo lo permita. Sin embargo, la disposición es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas, ya sea dentro del área de trabajo o durante las pausas laborales.

Empresas deben adaptar sus reglamentos

Aunque la reforma otorgó un plazo de 180 días para adecuar los reglamentos internos, el derecho ya es exigible desde junio. Esto significa que la autoridad laboral puede realizar visitas a los centros de trabajo para verificar que:

Los empleados que realizan actividades de pie cuenten con una silla con respaldo disponible en su lugar de trabajo o en otra área designada.

disponible en su lugar de trabajo o en otra área designada. No existan restricciones para tomar los descansos establecidos en la ley.

A partir del 15 de diciembre de 2025, lo que será obligatorio es que las empresas tengan actualizados sus reglamentos internos de acuerdo con estas disposiciones.

Pausas laborales en la ley silla

Uno de los puntos que más dudas genera es la duración y frecuencia de las pausas. La Secretaría del Trabajo aclaró que no existe un número mínimo ni tiempos establecidos, ya que la ley silla no es una Norma Oficial Mexicana.

El tiempo de descanso dependerá del nivel de riesgo laboral, el cual debe evaluarse mediante un cuestionario proporcionado por la STPS. Esta evaluación permitirá determinar tanto la frecuencia de las pausas como el tipo de sillas necesarias y la cantidad que debe haber disponibles.

