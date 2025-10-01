GENERANDO AUDIO...

El STUNAM pide, entre oras cosas, mejora de salario. Cuartoscuro

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) emplazó a huelga el martes 30 de septiembre, en medio de la crisis que atraviesa la UNAM por el cierre de 14 escuelas y facultades tras amenazas y hechos de violencia.

¿Qué exige el STUNAM?

Durante un mitin en la Torre de Rectoría, el secretario general del sindicato, Carlos Hugo Morales, anunció que los trabajadores piden un aumento salarial del 20% y un programa de recuperación de ingresos para el personal universitario.

El sindicato difundió un comunicado con sus principales demandas:

20% de aumento salarial

Un programa de recuperación salarial digno

Fortalecimiento de la seguridad en la UNAM

Apoyo a la causa palestina

“Emplazamiento a huelga del STUNAM, por un programa de recuperación salarial. Los trabajadores de la UNAM exigimos un aumento salarial del 20%. ¡Por el fortalecimiento de la seguridad en la UNAM! ¡Por una Palestina libre! ¡Unidos venceremos!”, señaló el sindicato.

Contexto de violencia y seguridad en la UNAM

El emplazamiento a huelga se da en un escenario de tensión dentro de la universidad, luego del asesinato de un estudiante en el CCH Sur. Este hecho detonó protestas y paros en escuelas y preparatorias, así como reclamos de seguridad por parte de la comunidad universitaria.

Carlos Hugo Morales pidió que no se repitan hechos de violencia y exigió garantías de seguridad para los estudiantes y trabajadores. También señaló las diferencias entre los salarios de trabajadores de intendencia y vigilancia frente a los que perciben funcionarios universitarios.

Escuelas cerradas y plan de seguridad

Un total de 14 facultades y escuelas de la UNAM mantienen suspensión de actividades. En algunas de ellas, las clases se han trasladado a modalidad en línea.

El rector Leonardo Lomelí encabezó una reunión de emergencia con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, donde se acordó reforzar medidas de protección, entre ellas:

Monitoreo permanente

Patrullajes en planteles

Colaboración voluntaria de padres de familia en nivel bachillerato

Estas medidas buscan garantizar un regreso seguro a las aulas en los próximos días.

Próximos pasos del sindicato

El emplazamiento a huelga del STUNAM pone en la mesa de negociación sus demandas salariales y de seguridad, mientras continúa la suspensión parcial de actividades académicas en la UNAM.