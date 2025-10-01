GENERANDO AUDIO...

Stunam pide mejoras laborales. Fotos: Cuartoscuro | Archivo

En medio de la crisis que atraviesa la UNAM por el cierre de varias de sus escuelas, debido a amenazas que vulneran su seguridad y a paros como respuesta al asesinato de un joven en el CCH Sur, el martes 30 de septiembre, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) emplazó a huelga exigiendo un aumento salarial del 20%.

STUNAM participó en el mitin que se llevó a cabo en el corazón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para dar voz a su denuncia: un aumento salarial del 20%.

STUNAM emplaza a huelga en pleno cierre de escuelas de la UNAM

Un total de 14 facultades y escuelas de la UNAM se mantienen en suspensión de actividades por amenazas digitales y hechos de violencia, sumado a esto, el STUNAM anunció la tarde del martes que emplaza a huelga por mejoras para los trabajadores.

“Emplazamiento a huelga del STUNAM, por un programa de recuperación salarial. Los trabajadores de la UNAM exigimos un aumento salarial del 20%. ¡Por el fortalecimiento de la seguridad en la UNAM! ¡Por una Palestina libre! ¡Unidos venceremos!”

Informó STUNAM

Durante su discurso en la Torre de Rectoría, Carlos Hugo Morales, secretario general del sindicato, habló sobre la situación de violencia que recientemente afectó a la Universidad: el caso del joven asesinato en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH-Sur). Pidió que no vuelva a ocurrir una situación así y garantías de seguridad para toda la comunidad estudiantil.

Sobre la exigencia de condiciones laborales, Morales comparó los bajos ingresos de los auxiliares de intendencia y de los vigilantes con los salarios que corresponden a funcionarios universitarios.

¿Qué está pasando en la UNAM?

Los motivos por los que se mantienen cerradas algunas escuelas de la UNAM derivaron en una reunión de emergencia con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, encabezada por el rector Leonardo Lomelí.

En la asamblea se establecieron acciones para el retorno seguro de la comunidad estudiantil de 14 facultades y escuelas que se encuentran cerradas, algunas de ellas implementaron las clases en línea.

Entre las acciones, se llevará a cabo el reforzamiento de la seguridad con monitoreo, patrullajes e incluso colaboración voluntaria de padres de familia, para bachillerato.

La suspensión de la vida académica en la UNAM, por distintos factores, se detonó tras el asesinato de un alumno del CCH Sur la semana pasada. Las reacciones han sido protestas, reclamos de seguridad y movilizaciones en sus facultades, escuelas y preparatorias.

