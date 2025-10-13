GENERANDO AUDIO...

Daños por lluvias en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Hasta este domingo 12 de octubre de 2025 suman 48 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre en cinco estados del país, luego de confirmarse una nueva víctima en Puerto Vallarta, Jalisco, tras el desbordamiento de varios canales a causa de los remanentes de la depresión tropical Raymond.

De acuerdo con el último informe de las autoridades, los estados con mayores afectaciones son Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, aunque en este último no se registraron pérdidas humanas. Las lluvias también provocaron daños en viviendas, carreteras y redes eléctricas, así como la evacuación de miles de personas hacia refugios temporales.

Según el reporte del Gobierno de México, difundido este 12 de octubre, el saldo previo era de 47 personas fallecidas: 18 en Veracruz, 12 en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro. Con el deceso confirmado en Puerto Vallarta, la cifra total se eleva a 48 muertos.

Daños y labores de apoyo en Jalisco

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez, informó que en Puerto Vallarta se contabilizan más de mil 200 viviendas dañadas, un muerto y un militar lesionado por una descarga eléctrica.

Las zonas más afectadas son las colonias Ixtapa, Cañadas, Mojoneras, Bobadilla, La Floresta, Portales y Parque Las Palmas, donde se registraron desbordamientos en los canales Virgen, Contentillo, Rastro, Poetas, Villas Universidad, Mojoneras y CUC.

Brigadas de Protección Civil y elementos del Ejército trabajan en el retiro de lodo, desazolve y limpieza de cauces, además de la evaluación de daños a viviendas y comercios.

Avances en la recuperación de servicios

El Gobierno federal, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene desplegados efectivos de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, SICT, CFE, Conagua y autoridades estatales y municipales para atender a la población afectada.

Hasta la tarde del sábado se contabilizaban 146 refugios temporales activos en las cinco entidades, con 5 mil 448 personas alojadas. En Veracruz se registran 29 mil 267 viviendas afectadas y 81 localidades incomunicadas, mientras que en Puebla e Hidalgo continúan las labores para restablecer servicios básicos y rehabilitar caminos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó avances significativos en la restitución del servicio eléctrico, que supera el 70% en promedio, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabaja en la reapertura de carreteras afectadas por derrumbes y deslaves.

Coordinación interinstitucional

El gobierno destacó que se mantiene un despliegue de más de 6 mil elementos federales, apoyados con maquinaria pesada, aeronaves, cocinas móviles, plantas potabilizadoras y equipos especializados, para acelerar la recuperación en las zonas siniestradas.

Asimismo, se intensificaron las labores de limpieza, desazolve y sanitización en calles, viviendas, escuelas y espacios públicos, con el objetivo de permitir el levantamiento de censos y la entrega de apoyos a las familias damnificadas.

