Sube a 72 el número de muertos por lluvias en cinco estados

Inundaciones y destrozos en México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El paso de la tormenta Raymond por México dejó un saldo devastador en cinco estados del país. Entre el 9 y el 12 de octubre, las intensas lluvias provocaron la muerte de 72 personas y la desaparición de 48 más en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, de acuerdo con reportes oficiales.

Cifras de muertes por lluvias

Las cifras más altas de víctimas se registraron en Veracruz, con 32 personas fallecidas y 14 desaparecidas, seguido de Hidalgo, donde murieron 21 personas y se reportan 29 no localizadas.

En Puebla, las autoridades confirmaron 18 decesos y cinco desaparecidos. En Querétaro hubo una persona fallecida, mientras que San Luis Potosí no reportó víctimas mortales ni desaparecidos.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que mantiene una coordinación estrecha con las autoridades estatales y municipales para fortalecer las labores de búsqueda, brindar apoyos directos a las familias afectadas y restablecer los servicios básicos en las zonas más golpeadas por las lluvias.

Asimismo, se habilitó un portal oficial para consultar información actualizada sobre las afectaciones y el avance de los trabajos de atención y reconstrucción, con el fin de garantizar transparencia en las acciones gubernamentales y facilitar el acceso a la ayuda para la población damnificada.

Reporte de las lluvias

Desde Palacio Nacional se informó el avance en la atención de emergencia en los cinco estados afectados por las lluvias intensas de hace una semana.

Aún hay 127 localidades incomunicadas en las cinco entidades. Han sido censadas 38 mil 872 viviendas afectadas. Se restableció la electricidad en el 95.4% y queda por restablecer el servicio para 12 mil 370 usuarios.

“Atención de afectaciones en carreteras del 14 al de octubre al 17 de octubre pasaron de 288 localidades incomunicadas a sólo 127 entonces hubo un avance significativo 161 comunicadas 161 localidades que ya tienen paso que ya tienen comunicación”, dijo Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En su intervención, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Desarrollo Social de México, dijo que “38 mil 872 viviendas visitadas y seguramente el día de hoy tendremos un avance mejor se siguen incorporando brigadas de todo el país de Servidores de la nación para reforzar especialmente el Estado de Hidalgo”.

Las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina mantienen 8 mil 389 elementos y 4 mil 519, respectivamente, para realizar labores de entrega de despensas, limpieza y ordenamiento.

“Del 9 al 16 de octubre, hablando exclusivamente en materia de auxilio a la población 346 personas evacuadas 200 vía aérea 12 lacustre y 134 vía terrestre, también resaltan las despensas que se han repartido que son 122 mil, 230 mil litros de agua embotellada repartidos 74 mil 680 litros de agua purificada con las plantas potabilizadoras del Ejército 75 mil 751 raciones calientes repartidas y 92 albergues establecidos con 466 personas alojadas la siguiente”, explicó Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional.

Los gobernadores de las cinco entidades, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, agradecieron el apoyo del Gobierno federal.