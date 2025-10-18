GENERANDO AUDIO...

Foto: Daisy Herrera

El río Pánuco registra un incremento importante en su nivel, lo que mantiene en alerta a los municipios de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, así como a Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz, donde las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Picos del río previstos para este fin de semana

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la cresta del río Pánuco se prevé entre el sábado 18 y domingo 19 de octubre, sin que hasta el momento se hayan reportado incrementos significativos en la marea. Sin embargo, las autoridades reforzaron las acciones preventivas en zonas bajas ante posibles desbordamientos.

Colonias en riesgo por el nivel del río

El titular de Protección Civil, Antonio Marín Flores, informó que el río Pánuco continúa desfogando eficientemente, pero advirtió sobre posibles afectaciones en colonias como:

Guadalupe Victoria

La Isleta Pérez

Zona Centro

Morelos

Sauce

Pescadores

Vicente Guerrero (particularmente en el sector Moscú)

En esa última zona, cuadrillas municipales instalaron costaleras sobre las calles Sol, Tul y Esteros para contener el ingreso de agua proveniente del brazo del río Tamesí.

Acciones de protección y monitoreo constante

Además, se colocaron más de 500 costales en la colonia Guadalupe Victoria, donde también se habilitaron bombas de desfogue para evacuar el agua en caso de anegaciones importantes.

Llamado a la población

Las autoridades locales pidieron a la población no circular por zonas inundables, mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar acercarse a los márgenes del río mientras continúa el monitoreo constante del nivel del Pánuco durante las próximas horas.

El operativo de prevención se mantendrá activo durante todo el fin de semana para proteger a las familias que viven cerca del cauce y evitar mayores afectaciones.