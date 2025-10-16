Suben impuestos a refrescos, cigarros y museos a partir de 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México aplicará nuevos incrementos fiscales a partir del 1 de enero de 2026, como parte de los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que se traduce en alza en entradas a un museo y a una zona arqueológica; además de precios más elevados en refrescos o cigarros.

¿Qué aumentará a partir del 1 de enero?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el impuesto a los refrescos aumentará 3 pesos por litro, mientras que las bebidas no calóricas, como los refrescos light, pagarán 1.5 pesos adicionales por litro.

Sueros que contengan únicamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico, no pagan IEPS.

En el caso del tabaco, el incremento será de 0.8 pesos por cigarro en 2026, con aumentos graduales hasta llegar a 1 peso por unidad en 2029 y 2030. Los puros y otros tabacos labrados a mano elevarán su precio de 30.4% a 32%, mientras que los productos con nicotina importados tendrán una tasa del 100%.

También se aplicará un impuesto del 8% a videojuegos considerados violentos y se elevará de 30% a 50% el gravamen para juegos con apuestas y sorteos, incluidos los realizados a través de plataformas digitales nacionales y extranjeras.

Suben tarifas en museos, zonas arqueológicas y trámites migratorios

En la Ley Federal de Derechos se propone incrementar el precio por entrar a una zona arqueológica o un museo, administrados por el Gobierno.

En la Categoría I, donde están sitios como Teotihuacán, el Templo Mayor y el Museo de Antropología, la entrada subirá de 96 a 210 pesos. En la Categoría II, el precio pasará de 79 a 156 pesos, y en la III, de 73 a 143 pesos. Mientras que en la categoría IV se impone en precio de 104 pesos, que son zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Uxmal.

Los trámites migratorios también se encarecen:

Visitantes sin permiso para actividades remuneradas: de 860 a 983 pesos

Residencias temporales o permanentes por cuatro años: de 11 mil 984 a 25 mil 57 pesos , un aumento del 109%

, un Autorización de salida del país para menores: 294 pesos

Además, pagará 297 pesos quien aborde embarcaciones en navegación de altura como los cruceros.

Para Certificados Internacionales de Exportación, fitosanitaria y zoosanitaria pasa de 717 a 899 pesos.

En materia aeroportuaria, en aeródromos, helipuertos e hidroaeródromos, hay incrementos en construcción, explotación y ampliación que van del 27% al 39%. Mientras que en servicios de verificación establecidos en la Ley de Aviación Civil y en la Ley de Aeropuertos hay aumentos del 18% al 33%.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Bancaria y de Valores a entidades financieras hay incrementos del 16%.