GENERANDO AUDIO...

Suben a 44 los muertos y 27 los desaparecidos por lluvias. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que 44 personas murieron y 27 siguen desaparecidas tras las intensas lluvias que han afectado a:

Veracruz

Puebla

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y rescate en zonas de difícil acceso, donde los deslaves y desbordamientos de ríos han dejado comunidades incomunicadas.

Videos del desastre por lluvias

En redes sociales circulan videos que muestran la magnitud del desastre.

En uno de ellos, se observa una corriente por la avenida Poza Rica, en Puebla, mientras vecinos piden ayuda, ye encuentran el cadáver de una persona entre el agua.

Otro clip, grabado en Veracruz, muestra las dimensiones de las inundaciones.

En un tercer video, captado en Hidalgo, se aprecian calles convertidas en ríos.

Alertas en cinco estados

De acuerdo con el reporte oficial, Veracruz es el estado con más víctimas, con 18 fallecidos, seguido de Hidalgo, donde murieron 16 personas. En Puebla se registraron 9 decesos, y en Querétaro, uno.

Las lluvias afectaron a 139 municipios, provocando 108 interrupciones carreteras, de las cuales 103 ya fueron atendidas. Además, se mantienen alertas meteorológicas en varios estados por posibles nuevas precipitaciones.

Línea de reporte de personas no localizadas

Las autoridades informaron que la línea 079 está disponible para reportar personas no localizadas y solicitar asistencia inmediata.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Apoyo con Plan DN-III-E y Marina

El Gobierno de México informó que ya están en marcha los planes DN-III-E y Marina, con presencia permanente en las zonas afectadas.

En Veracruz se habilitaron 42 refugios temporales que atienden a más de 3 mil personas, mientras que en Puebla operan 83 refugios equipados con alimentos, cobijas y atención médica.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Huauchinango, uno de los municipios más afectados, donde aseguró que “no se dejará a nadie desamparado” y anunció el inicio del censo para entregar apoyos directos a las familias damnificadas.

Limpieza, censo y recuperación en marcha

El gobierno federal informó que este domingo se intensificarán las labores de limpieza y sanitización en las zonas más dañadas, con el fin de restablecer condiciones seguras y permitir el avance del levantamiento de censos y la entrega de apoyos.

Se prioriza la atención en Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan y Tempoal en Veracruz; y Huauchinango, Teziutlán y Zacapoaxtla, en Puebla.

Las autoridades reiteraron su solidaridad con las familias afectadas y pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, ante el riesgo de nuevas lluvias en las próximas horas.