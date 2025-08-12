Suicidio aumentó en México en 2024, aunque marginalmente, con 163 más casos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

El suicidio continúa aumentando en México, luego de registrarse 9 mil casos durante 2024, contra los 8 mil 837 del año anterior, de acuerdo con el Inegi, aunque con una baja marginal en cuanto a la tasa de muertes por cada 100 mil habitantes, quedando en 6.9 contra el 7.0 de 2023.

Mientras que este tipo de muerte sigue siendo predominante entre los hombres, con un 80.7%, así como siendo mayor el número de casos entre la población de 25 a 34 años, con el estrangulamiento como método predilecto.

¿Cuál es el panorama en cuestión de suicidio en México?

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) de 2024, publicado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 6.9 muertes entre cada 100 mil habitantes a nivel nacional fueron a causa de un suicidio.

Acotó en su informe de resultados que en 2024 se registraron 9 mil de estos casos, mientras en 2023 hubo 8 mil 837. Sin embargo, el incremento de 163 fallecimientos por suicidio es menor a la diferencia de 598 casos que hubo entre 2023 y 2023, abonando a la “estabilidad” en la tasa:

2024: 6.9

2023: 7.0

2022: 6.4

2021: 6.6

2020: 6.2

2019: 5.7

2018: 5.4

2017: 5.3

2016: 5.2

2015: 5.3

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

De igual forma, la institución apuntó que este tipo de fallecimientos se da más en hombres, con 80.7%, contra 19.2% en mujeres, con una mayor incidencia entre la población de 25 a 34 años, con 27.4%, y la de 15 a 24 años, con 22.9%.

Ahora que, en cuanto a los métodos empleados, destaca el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación con 85.7%, seguido de las armas de fuego, con 5.3%, mientras que el 9% restante equivale a formas como el envenenamiento o caída desde altura, entre otras.

¿En qué parte del país hubo más suicidios?

Por otra parte, el instituto destaca que este tipo de muertes no se registra igual en todas las entidades del país, teniendo más casos brutos en Yucatán, y los menos en Guerrero:

Yucatán: 14.0

Chihuahua: 13.9

Quintana Roo: 11.9

Aguascalientes: 11.9

San Luis Potosí: 8.9

Baja California: 4.9

Tlaxcala: 4.9

Veracruz: 4.7

Chiapas: 3.6

Guerrero: 1.4

Toda vez que, si se contemplan aspectos como la tasa de población y estructura por grupos de edad, varía un poco la lista, aunque Yucatán (14.2), Chihuahua (14.0), Chiapas (3.9) y Guerrero (2.0) se mantienen al inicio y final del listado.