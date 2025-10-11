Suman 37 muertos por intensas lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Autoridades federales y estatales atienden la emergencia. Foto: Gobierno de México

Suman 37 muertos por las intensas lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, registradas durante los últimos días.

En el reporte compartido durante la mañana de este sábado, autoridades federales informaron que continúan las acciones para atender las afectaciones en distintos estados.

Aumenta número de muertos por intensas lluvias

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y municipales para atender las afectaciones provocadas por las precipitaciones en las últimas horas.

Hasta este sábado, los Gobiernos estatales reportan 37 personas fallecidas:

22 en Hidalgo

9 en Puebla

5 en Veracruz

1 en Querétaro

Al momento, las autoridades mantienen contacto con las familias para brindar apoyo y atención inmediata.

Reportan 117 municipios con mayores afectaciones

Personal de los tres órdenes de Gobierno concentra esfuerzos en los 117 municipios más afectados de cinco entidades federativas.

Para ello, aplican los Planes DN-III-E y Marina, así como los protocolos locales de emergencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), trabajan coordinadamente para restablecer los servicios básicos, retirar escombros y brindar auxilio directo a la población.

En las acciones también participan la CNPC, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Cuál es el reporte en los estados más afectados por las lluvias?

Hidalgo

Mil 200 viviendas afectadas, 308 escuelas y 59 centros de salud dañados

150 comunidades sin acceso y 190 derrumbes registrados

65 mil 443 usuarios sin electricidad, con 49.47% del servicio restablecido

Tres centros de acopio y refugios del DIF brindan atención directa a los afectados

Puebla

16 mil viviendas afectadas, 37 municipios impactados y 83 derrumbes registrados

26 mil 442 usuarios sin electricidad, con 14.48% del servicio restablecido

Defensa activa Plan DN-III-E para auxilio y remoción de escombros

83 refugios temporales brindan alimentación y resguardo

Veracruz

55 municipios afectados y 16 mil viviendas dañadas

42 comunidades con acceso limitado y 51 derrumbes registrados

Se rescataron 220 personas y funcionan 19 refugios temporales con 654 personas

CFE reporta 130 mil usuarios sin electricidad, con 20.82% del servicio restablecido

Querétaro

47 viviendas dañadas y cinco vías de comunicación afectadas en 7 municipios

4 mil 512 usuarios sin electricidad, con 97.23% del servicio restablecido

Se habilitan pipas de agua potable y refugios temporales para la población afectada

San Luis Potosí

Mil viviendas afectadas, 25 derrumbes y cuatro corrientes desbordadas

Se evacuó preventivamente a mil personas y se entregaron cobijas y despensas en comunidades de Axtla de Terrazas, Xilitla, Tamuín, San Vicente Tancuayalab y Ciudad Valles

26 unidades de maquinaria pesada trabajan en caminos y accesos



Autoridades llaman a extremar precauciones



La CNPC exhorta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Las lluvias pueden generar deslaves, inundaciones y cortes de electricidad, por lo que se pide atender alertas locales y evitar zonas de riesgo