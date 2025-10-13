Suman 65 desaparecidos por lluvias; ¿dónde se pueden reportar?

GENERANDO AUDIO...

Las intensas lluvias que han azotado al país en los últimos días han dejado un saldo de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidos en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí; si tienes un familiar o conocido del cual desconoces su paradero en estos estados, te decimos cómo reportarlo.

Durante la conferencia matutina de este lunes 13 de octubre, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que al momento hay 43 personas desaparecidas en Hidalgo, 18 en Veracruz y 4 en Puebla.

Líneas habilitadas para reportar desaparecidos tras lluvias

Ante la emergencia, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó la línea telefónica 079, disponible para reportar personas desaparecidas o solicitar información sobre afectados en los cinco estados mencionados.

De igual forma, la Cruz Roja Mexicana informó que puso en marcha su Servicio Nacional de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), a través del número 56-45-85-32-74, donde un equipo especializado brinda apoyo para localizar a familiares con los que se perdió comunicación debido a las intensas inundaciones.

Finalmente, las autoridades reiteraron su solidaridad con las familias afectadas y aseguraron que los tres órdenes de Gobierno trabajan coordinadamente para restablecer caminos, servicios básicos y continuar con el levantamiento de censos para la entrega de apoyos directos a los afectados.