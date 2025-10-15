GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que la cifra de personas fallecidas por las lluvias en México aumentó a 66 decesos, mientras que 75 personas continúan desaparecidas. La mandataria detalló que a través del número de emergencia 079 se han recibido 178 reportes, de los cuales 104 personas ya fueron localizadas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que su gobierno mantiene contacto con las familias afectadas y con testigos para ubicar a las personas que siguen sin ser encontradas.

“Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no han localizado a 75. Estamos en comunicación con los familiares y con quienes estuvieron en el lugar para tener mayor información”, indicó.

Micrositio para reportar afectaciones por lluvias

La jefa del Ejecutivo federal anunció la creación de un micrositio para que la población pueda consultar los avances en la atención de las afectaciones por lluvias en cinco estados del país. Este portal incluirá el número de fallecidos, desaparecidos y el estado de las carreteras, con actualizaciones constantes.

“Estamos haciendo un micrositio de información pública para que todo esto se pueda conocer y, en el día de hoy en la tarde, ya tendrá información. Lo importante es que se han localizado a más personas gracias al 079 y la comunicación con los estados”, explicó Sheinbaum.

Más de 13 mil viviendas afectadas

Sheinbaum también informó que la Secretaría del Bienestar ha censado 13 mil 377 viviendas dañadas por las lluvias. Este registro servirá para entregar apoyos directos a las familias afectadas. La cifra podría aumentar conforme las brigadas logren acceder a comunidades que aún permanecen incomunicadas.

“Hasta ahora se han censado 13 mil 377 viviendas por parte de nuestros compañeros servidores y servidoras de la nación”, detalló la presidenta.

El gobierno federal continuará con los trabajos de localización y apoyo en las zonas afectadas en los próximos días.