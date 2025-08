Supera el millón el número de repartidores y choferes asegurados en el IMSS

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que un millón 291 mil 365 puestos vinculados a plataformas digitales ya están registrados en el IMSS como parte del programa piloto iniciado el 1 de julio para otorgar seguridad social a repartidores y conductores.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez, advirtió que las plataformas no podrán cobrar por el uso de la aplicación y que cualquier sanción deberá ser revisada por una persona, no por un algoritmo.

Aclaró que no cambia el régimen fiscal y no habrá aumento de impuestos, pues la medida es “de justicia para las y los trabajadores, y no recaudatoria”.

Reconocimiento y derechos para un millón de personas

Del total, un millón 46 mil 237 son registros únicos. En los próximos días se dará a conocer cuántos alcanzaron un ingreso neto de al menos un salario mínimo mensual, aunque todos están cubiertos y asegurados durante sus labores.

Chávez destacó que esta cifra representa a una parte esencial de la economía digital y que ahora existen reglas claras para garantizar condiciones laborales justas.

El esquema obliga a las plataformas a dar de alta cada mes a todas las personas trabajadoras. Si al final de ese periodo obtienen ingresos equivalentes a un salario mínimo, deberán asegurarlas con todos los beneficios del IMSS. Si no alcanzan ese monto, seguirán protegidas contra accidentes de trabajo desde su primer viaje.

