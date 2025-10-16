GENERANDO AUDIO...

Rosa Icela Rodriguez, secretario de Gobernación. Foto: Segob

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, supervisó la entrega de ayuda humanitaria en las comunidades de Hidalgo afectadas por las fuertes lluvias. La funcionaria visitó el Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, donde se coordina la logística de apoyo junto al gobernador Julio Menchaca.

Durante el recorrido, también participaron los subsecretarios César Yáñez y Arturo Medina, quienes verificaron la distribución de víveres, medicinas y artículos de limpieza hacia las zonas más afectadas.

Coordinan apoyo a comunidades afectadas en Hidalgo

Rosa Icela Rodríguez agradeció la solidaridad ciudadana de quienes han realizado donaciones, desde grandes empresarios hasta personas que llegan con agua o alimentos básicos. “Vamos a seguir trabajando de manera coordinada”, aseguró la titular de la Segob.

La secretaria y el gobernador sobrevolaron los municipios de Tianguistengo, Tenango de Doria, Huehuetla y San Bartolo Tutotepec, donde se mantiene un puente aéreo para trasladar ayuda humanitaria.

Gobierno federal y estatal refuerzan labores de rescate

Desde el domingo, personal de la Secretaría de Gobernación, junto con autoridades locales, participa en la apertura de caminos y en la entrega de apoyos a familias damnificadas.

Rodríguez recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó mantener la coordinación con el gobierno de Hidalgo y los municipios para agilizar el envío de insumos.

Las autoridades informaron que varios caminos afectados ya fueron reabiertos y continúan los trabajos en los tramos que siguen cerrados.