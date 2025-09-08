GENERANDO AUDIO...

El cambio más significativo es la incorporación del bastón de mando. Foto: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó este lunes 8 de septiembre de 2025 su nueva imagen institucional, que incorpora al logo el bastón de mando como símbolo cultural y de servicio, y que refleja valores de pluralidad, inclusión y respeto a la diversidad cultural de México.

Nuevo logo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

De acuerdo con la información oficial, el cambio del logo representa un nuevo periodo en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca proyectar inclusión y cercanía. La identidad visual integra elementos que representan la pluriculturalidad del país, así como la incorporación de sectores históricamente excluidos.

La institución señaló que esta renovación también responde a un enfoque social y de respeto al medio ambiente, además de reforzar su compromiso como un tribunal accesible, con credibilidad y certidumbre para el pueblo de México.

Bastón de mando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El cambio más significativo es la incorporación del bastón de mando, emblema cultural, político y espiritual de los pueblos originarios de México. Este símbolo se integra al logotipo como reconocimiento y honor hacia la autoridad que recibe la encomienda de servir y hacer justicia.

Junto a este nuevo elemento, la identidad institucional conserva los símbolos tradicionales de la función jurisdiccional: el águila libertaria, la balanza, la rama de olivo, la hoja de laurel, el pergamino y la espada.

Símbolos del logo de la Suprema Corte. Foto: SCJN

Pluralidad y valores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resaltó que su nueva imagen la constituye como un auténtico Tribunal Constitucional al servicio de la sociedad, con un compromiso firme en la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, y la atención a pueblos originarios, afromexicanos y grupos en situación de vulnerabilidad.

La nueva identidad sintetiza los valores que guiarán la labor jurisdiccional en esta etapa, con énfasis en la cercanía al pueblo de México.

¿Cómo era antes el logo de la SCJN?

Como se puede observar en un comunicado anterior de las redes sociales oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su logo el cambio principal fue la inclusión del bastón de mando.

De la imagen pasada, se conservan elementos como el águila real de perfil con las alas extendidas hacia arriba; la espada, que simboliza el poder y la fuerza con la cual se aplica la ley y el pergamino, que representa la base de las leyes escritas.