Sur, con niveles más altos de pobreza: Chiapas, Oaxaca y Guerrero encabezan, revela Inegi

Revela Inegi estudio sobre pobreza multidimensional. Foto: Uno TV

En 2024, Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubicaron como los estados con mayor porcentaje de pobreza multidimensional en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Chiapas encabezó la lista con 66.0 % de su población en esta condición, seguido por Guerrero con 58.1 % y Oaxaca con 51.6 %.

Brecha marcada con el promedio nacional

El promedio nacional de pobreza multidimensional en 2024 fue de 29.6 %, lo que muestra que los tres estados del sur duplican o incluso más que duplican esta proporción.

En 2022, Chiapas tenía 72.2 %, Guerrero 64.4 % y Oaxaca 57.9 %, lo que indica reducciones, aunque se mantienen como las cifras más altas del país.

Top 5 de estados con mayor pobreza multidimensional

Chiapas – 66.0 %

Guerrero – 58.1 %

Oaxaca – 51.6 %

Puebla – 44.5 %

Veracruz de Ignacio de la Llave – 43.4 %

Top 5 de estados con menor pobreza multidimensional

Baja California – 9.9 %

Baja California Sur – 10.2 %

Nuevo León – 10.6 %

Coahuila de Zaragoza – 12.4 %

Sonora – 14.1 %

Contexto de la reducción nacional

A nivel nacional, la pobreza multidimensional pasó de 36.3 % en 2022 a 29.6 % en 2024, una disminución equivalente a 8.3 millones de personas menos en esta condición.

La pobreza moderada bajó de 29.3 % a 24.2 %, mientras que la pobreza extrema pasó de 7.1 % a 5.3 %.

Factores que influyen en la pobreza

Según el estudio, los estados con mayores porcentajes presentan altos niveles de rezago educativo, carencia por acceso a la seguridad social y falta de servicios básicos en la vivienda, lo que eleva la incidencia de la pobreza multidimensional por encima del promedio nacional.

El indicador integra tanto el bienestar económico como el acceso a derechos sociales, medidos con la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

