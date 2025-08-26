Tabasco y CDMX, con más desempleo; informalidad supera 54% respecto a 2024 

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

El mercado laboral en México se mantiene estable, pero con claroscuros. El INEGI reportó que en el segundo trimestre de 2025 la tasa de desempleo nacional fue de 2.7 %, equivalente a 1.6 millones de personas sin trabajo.

Aunque el indicador se mantiene sin cambios frente a 2024, los contrastes están en la calidad del empleo. La subocupación mostró una leve mejora al pasar de 7.4 % a 7.2 %, pero la informalidad laboral creció de 54.3 % a 54.8 %, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores en el país no cuenta con seguridad social.

Foto: @INEGI_INFORMA

El único dato positivo vino de la ocupación en condiciones críticas —empleos mal pagados o con jornadas excesivas—, que bajó de 36.7 % a 32.5 %. Aun así, la precariedad y la informalidad siguen siendo los principales desafíos del mercado laboral mexicano, según las cifras del INEGI.

Estados con más desempleo en México

El reporte señala que los estados con mayores niveles de desocupación fueron:

Tabasco: 4.4 %

4.4 % Ciudad de México: 4.0 %

4.0 % Coahuila: 3.8 %

3.8 % San Luis Potosí: 3.7 %

3.7 % Tamaulipas: 3.7 %

3.7 % Aguascalientes: 3.0 %

En Tabasco, además del desempleo, la subocupación alcanza 15.5 %, más del doble del promedio nacional. Esto refleja la dificultad de acceder a empleos estables.

Estados con menor desempleo

En contraste, el sur del país concentra las tasas más bajas:

Guerrero: 1.0 %

1.0 % Oaxaca: 1.1 %

1.1 % Michoacán: 1.6 %

1.6 % Morelos: 1.7 %

1.7 % Colima: 1.8 %

Aunque aquí el desempleo es mínimo, estas entidades tienen un problema serio de informalidad laboral, con niveles que superan el 75 %, como en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Informalidad y precariedad laboral

A nivel nacional, el 54.8 % de los trabajadores está en la informalidad, lo que significa más de 32 millones de personas. Además, un 32.5 % labora en condiciones críticas, es decir, con ingresos bajos o jornadas excesivas.

Esto genera una clara brecha regional: mientras Nuevo León, Coahuila y Chihuahua tienen niveles bajos de informalidad (alrededor del 34 %), en estados del sur como Oaxaca, Chiapas y Guerrero la informalidad rebasa el 75 %.

El panorama confirma que el reto no solo es reducir el desempleo, sino mejorar la calidad del trabajo en México.