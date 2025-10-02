GENERANDO AUDIO...

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pidió no preconcebir una reforma electoral que aún no se plasma en una iniciativa formal. Durante su participación en el seminario Reforma Electoral ¿Hacia dónde ir?, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que cada cambio legal ha fortalecido la democracia en México.

Taddei destacó que todavía no existe un documento oficial sobre la propuesta de modificación, por lo que anticiparse sería prematuro. “Estamos preconcibiendo una reforma que nadie tiene en blanco y negro en su escritorio”, afirmó.

Reforma electoral en debate en la UNAM

La presidenta del INE subrayó que las reformas electorales en México han funcionado y, aunque no resuelven todos los problemas, han dado consistencia al sistema político. Además, apuntó que el futuro dependerá del comportamiento de los actores políticos.

En el mismo foro, el expresidente del IFE, José Woldenberg, señaló que cualquier iniciativa debe fortalecer el pluralismo y evitar excesos en la representación legislativa. Recordó que en las elecciones de 2024 una coalición con 54% de los votos obtuvo 74% de los escaños en la Cámara de Diputados, situación que calificó como un retroceso democrático.

Voces críticas y ausencias

El politólogo Daniel Zovatto advirtió que el régimen actual construye un modelo insostenible en el tiempo. Alertó que quienes hoy gozan de mayoría podrían terminar enfrentando en el futuro un sistema “frankenstein” que juegue en su contra desde la oposición.

En tanto, el comisionado presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, fue invitado al encuentro, pero no asistió.