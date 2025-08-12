GENERANDO AUDIO...

Tarjeta Inapam da diversos beneficios a adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

La tarjeta Inapam es un documento oficial que se otorga a personas a partir de los 60 años en México, y que les permite acceder a diversos beneficios para mejorar su calidad de vida y continuar siendo activos dentro de la sociedad.

Uno de los programas más importantes a los que los adultos mayores pueden acceder con esta tarjeta es el de Vinculación Productiva, una iniciativa que fomenta la participación laboral de este sector.

Programa de Vinculación Productiva Inapam

Este programa tiene como objetivo brindar oportunidades de empleo y capacitación a personas mayores, con el fin de que puedan mantenerse económicamente activos y mejorar su bienestar.

A través de esta iniciativa, los beneficiarios pueden capacitarse en diferentes áreas y acceder a trabajos con remuneraciones que van desde un salario mínimo general, hasta casi 12 mil 600 pesos mensuales en la zona libre de la frontera norte.

La diferencia en las cantidades se debe a que el salario mínimo en México es de aproximadamente 8 mil 364 pesos mensuales en la mayor parte del país, pero en la frontera norte esta cifra se eleva a 12 mil 596 pesos mensuales, lo que representa un importante incentivo para los adultos mayores que residen en esa región.

Beneficios y oportunidades para adultos mayores con Inapam

Gracias a la tarjeta Inapam y el programa de vinculación productiva, las personas mayores pueden acceder a:

Empleos formales y capacitación constante

Remuneraciones competitivas que contribuyen a su autonomía económica

Participación activa en el mercado laboral, lo que favorece su bienestar físico y mental

Acceso a otros beneficios sociales relacionados con la seguridad y salud

Este programa refleja el compromiso del Gobierno por impulsar políticas que reconozcan el valor y la experiencia de los adultos mayores, facilitando su inclusión en el ámbito laboral y social.

Requisitos para participar

Para acceder al programa es necesario:

Tener 60 años cumplidos o más

o más Contar con la Tarjeta Inapam vigente

vigente Acudir al módulo del Inapam más cercano para registrarse en el área de Vinculación Productiva

Presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio reciente

Las y los interesados pueden acudir directamente a los módulos del Inapam en su estado o consultar la página oficial del instituto para conocer vacantes disponibles y fechas de registro.

