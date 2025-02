La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó por una estafa mediante llamadas con inteligencia artificial (IA) en las cuales suplantan la identidad de los hijos.

La estafa consiste en realizar una llamada en la que se hacen pasar por un miembro de la familia. En este caso, pueden ser los hijos.

Los ciberdelincuentes se comunican con los padres para pedir dinero, afirmando que se trata de una situación de emergencia.

“¡Hola! Mamá, necesito de tu ayuda”, se lee en un ejemplo compartido por la Condusef.

Sin embargo, todo es falso, ya que las llamadas se clonan con inteligencia artificial (IA), por lo que no debes caer en el fraude.

La Condusef señala que, en caso de recibir una llamada con IA, a fin de evitar caer en una estafa, es importante:

En algunos casos, los ciberdelincuentes suplantan la identidad de instituciones financieras o gubernamentales, por lo que debes estar alerta y no compartir tus datos personales.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) alertó por un fraude mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, los cuales ofrecen rifas, sorteos, entregas de autos, viajes, promociones o concursos.

Nosotros no 🚫 realizamos llamadas telefónicas ☎️ ni enviamos mensajes de texto o multimedia🤳 sobre sorteos, rifas, viajes, o concursos.

Te recomendamos no responder llamadas o mensajes que se hagan desde números desconocidos.

¡Que no te engañen! ⚠️ pic.twitter.com/93AQyUPkUG