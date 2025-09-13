¿Te registraste a Vivienda para el Bienestar? Prepárate para la visita de Conavi

GENERANDO AUDIO...

Continúa el proceso de Vivienda para el Bienestar de Conavi. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) estará realizando durante septiembre las visitas domiciliarias para quienes resultaron elegibles en el programa Vivienda para el Bienestar.

De acuerdo con la Conavi, estas visitas tienen como objetivo verificar la información proporcionada durante el registro y solicitar documentación adicional. Aquí te decimos cómo prepararte para recibir a los representantes en el domicilio que registraste.

¿Cómo será la visita de Conavi en tu domicilio?

Antes de recibir a los representantes del programa, debes estar muy pendiente de tu teléfono celular, ya que Conavi enviará un mensaje SMS a quienes resultaron elegibles para notificar la visita.

Se te dará una fecha específica para la visita domiciliaria. Ese día deberás estar en el domicilio registrado y presentar la documentación adicional en original y copia, con la cual se realizará el levantamiento de la Cédula de Información Socioeconómica (CIS).

Documentos que debes preparar para Vivienda para el Bienestar

Ten listos los siguientes documentos para entregar durante la visita:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente

Certificado de no propiedad

Carta de No Derechohabiencia

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

(no mayor a tres meses) Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

o carta de declaración de ingresos Comprobante de estado civil : acta de matrimonio, constancia de concubinato o constancia de inexistencia de datos registrales en caso de soltería

: acta de matrimonio, constancia de concubinato o constancia de inexistencia de datos registrales en caso de soltería Certificado de discapacidad (si aplica, emitido por una institución pública de salud)

¿Qué sigue tras la visita de Conavi?

La Conavi informó que, con la información y documentación recabada, se seleccionará a quienes cumplan los requisitos establecidos.

En caso de que la demanda supere la disponibilidad de vivienda, el proceso de selección se realizará a través de un sorteo.

Por último, las personas que cumplan con los criterios de elegibilidad o resulten seleccionadas en el sorteo integrarán el padrón preliminar de beneficiarios, para su posterior aprobación por el Comité de Financiamiento de la Conavi.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]