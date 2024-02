¿Qué debes hacer si no puedes ser funcionario de casilla en las próximas elecciones?

Funcionarios de casilla son parte importante de elecciones 2024. FOTO: Cuartoscuro

Se acercan las elecciones 2024 y ya ha sido anunciado la letra y los meses en qué nacieron las personas elegidas para ser funcionarios de casilla, sin embargo, existe quienes no pueden participar o no quieren, acaso ¿te pueden sancionar por no aceptar ser funcionario de casilla?

Lo primero que debes saber es que los elegidos para ser funcionarios de casilla en cualquiera de los puestos disponibles serán los ciudadanos nacidos en los meses de marzo y abril que sus apellidos inicien con la letra “A”.

Ver más 🗓️ La "A" fue seleccionada como la letra a partir de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2024MX 🗳️ pic.twitter.com/l3EmcAWGFV — @INEMexico (@INEMexico) February 1, 2024

¿No puedes participar como funcionario en las elecciones 2024?

Ya fue realizado el sorteo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y los seleccionados serán visitados en sus domicilios por los capacitadores entre el día 9 de febrero y el 31 de marzo.

Es necesario mencionar que, como ciudadano de la República Mexicana, estás obligado a:

“Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con el Artículo 36, Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que quiere decir que es un mandato constitucional, tu participación como parte de los equipos que manda el INE para funcionario de casilla durante el proceso electoral.

¿Qué va a pasar si no puedes ser funcionario en las elecciones 2024?

Existen habitantes del país que, debido a su trabajo, problemas de salud y demás situaciones de fuerza mayor, no pueden participar en la jornada y les preocupan las consecuencias.

Si bien es un mandato constitucional, no existe una consecuencia directa o algún medio de coacción, por lo que se puede ver más como un acto voluntario el formar parte.

Sin embargo, la mejor opción es dar aviso de tu situación, para que el INE puede encontrar tu reemplazo y se pueda llevar el proceso democrático en el país de la mejor manera.

¿Quieres acudir al llamado? Identifica a los capacitadores y capacitadoras

El INE te recuerda los uniformes que portan los capacitadores que te invitarán a formar parte de las próximas elecciones del 2 de junio.

Deben llegar a tu domicilio con:

Uniforme con el clásico color rosa con beige y el logotipo del INE (también podrán llevar una playera blanca con la leyenda “Vota 2 de junio”)

El uniforme debe venir con su código de identificación QR

Deben llevar gorra y la mochila oficial del INE en color negro con letras blancas con todos los materiales necesarios para capacitarte

Deben portar una credencial de identificación del INE

Ver más 🙋🏼‍♀️🙋🏽‍♂️ Con las y los Capacitadores Asistentes Electorales #CAE, #ElINEEstáListo para invitarte a formar parte de las #Elecciones2024MX🗳 como funcionaria o funcionario de casilla. ¡Identifícalos! #ÁbreleLaPuertaAlCAE https://t.co/mX3BuAXcKn pic.twitter.com/o8C5YtFw2m — @INEMexico (@INEMexico) February 10, 2024

Es importante cumplir con la obligación de aceptar participar como funcionario y no dejar el espacio cuando llegue la fecha de las votaciones.

¿Qué hacen los capacitadores asistentes electorales del INE?

Visitan, sensibilizan y capacitan a los ciudadanos sorteados para ser funcionarios de casilla.

Pueden garantizar la instalación y funcionamiento de las casillas el día de la elección e informan sobre el desarrollo de la Jornada Electoral.

¿Cómo se eligieron a las ciudadanas y ciudadanos para ser funcionarios de casilla?

El método de insaculación es un sorteo aleatorio de personas, que realizan los Consejos Distritales para seleccionar a quienes serán funcionarias y funcionarios de casilla el día de la elección.

En el proceso se llevan a cabo dos insaculaciones:

La primera insaculación es al 13% de la lista nominal (unos 12.8 millones de personas), tomando en cuenta el mes sorteado por el Consejo General, en este año el mes de marzo y abril (el mes sorteado y el siguiente en consecuencia)

(el mes sorteado y el siguiente en consecuencia) La segunda insaculación es de las personas capacitadas, tomando en cuenta la letra sorteada por el Consejo General como primera letra del apellido, en esta ocasión la letra “A”

Ver más Hoy se realiza la insaculación del 13% de la ciudadanía inscrita en el Listado Nominal (12.8 millones de personas) que serán visitadas por las y los capacitadores -asistentes electorales para notificarles que fueron sorteadas para integrar las casillas del #2deJunio. Abro🧵 pic.twitter.com/DFY2fDf3Gu — Martin Faz Mora (@MartinFazMora) February 6, 2024

Las personas sorteadas podrán ser convocadas para desempeñarse como presidente, secretario o escrutador de casilla.