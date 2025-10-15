GENERANDO AUDIO...

Alumnos de la UNAM temen por su seguridad. Foto: Cuartoscuro / Archivo

A casi un mes del ataque en el CCH Sur de la UNAM, donde un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido, alumnos de diversas facultades, como la de Química, dijeron temer por su seguridad, pues aseguraron que las autoridades estudiantiles son omisas ante sus exigencias.

Sin botones de pánico

El sábado pasado, en la Asamblea de la Facultad de Química, los estudiantes decidieron no regresar a clases presenciales porque la Dirección no cumplió con lo estipulado en su pliego petitorio. Una de sus exigencias era mejorar el equipo de seguridad, ya sea con botones de pánico, cámaras y el “teléfono amarillo”, que es un instrumento interno para reportar hechos relacionados con la seguridad.

En el documento emitido, del que Unotv.com tiene copia, la comunidad indicó que un grupo de alumnos fue invitado a un recorrido por parte de las autoridades para observar las mejoras en los equipos de vigilancia.

Lamentablemente, las mejoras no se presentaron, ya que los botones de pánico, luminarias y cámaras de vigilancia seguían deficientes.

“Durante un recorrido presencial realizado por algunos compañeros, se pudo constatar que no se ha realizado ninguna mejora significativa en los temas de seguridad que Dirección aseguró que estarían listos antes del regreso. Incluso, se ha señalado que la administración se niega a colocar botones de pánico en los pasillos, argumentando que ‘para colocar botones en los pasillos se deben sacar de los baños de hombres’, sin ofrecer una solución real”, comentó una alumna a Unotv.com.

Estudiantes de la UNAM se niegan volver a clases presenciales

El problema subió de nivel cuando la Dirección de la Facultad no avisó a la comunidad sobre una amenaza de bomba ocurrida el jueves 9 de octubre, lo que provocó descontento y desconfianza. Por ello, durante la asamblea del sábado 11 de octubre, los estudiantes decidieron no regresar a clases presenciales esta semana.

Ante el descontento, la Facultad de Química emitió un comunicado en el que informó que las clases seguirían a distancia por el bien de los estudiantes.

Crece el descontento con autoridades de la UNAM

Ante la respuesta de la Dirección, la comunidad se sintió defraudada, pues les prometieron reforzar el sistema de seguridad y no se cumplió en su totalidad.

“Sí, nos enojó porque Dirección nos prometió que íbamos a regresar sólo cuando hubieran instalado más cámaras y botones, pero no se hizo. A la Facultad no le interesamos como para poner seguridad”, explicó la joven.

¿Qué se sabe de la amenaza de bomba?

Durante la amenaza de la supuesta bomba, los docentes no actuaron con cautela, ya que comenzaron a desalojar a los trabajadores sin explicar de qué se trataba. El supuesto artefacto estaba en el baño de mujeres. Lo anterior se informó alrededor de las 9:45 del jueves.

Pasadas dos horas, al filo de las 11:51, arribó personal del CAE (Centro de Atención de Emergencias) y descartó una amenaza para la comunidad, según una circular de la Dirección General de Análisis de Protección Civil y Bomberos enviada al director de la Facultad, Carlos Amador Bedolla. Una copia del texto fue facilitada a Unotv.com.

Estudiantes temen por su seguridad

Las amenazas contra la comunidad han sido diversas, pues incluso se llegó a decir que atacarían a mujeres en las instalaciones el 31 de octubre, relataron alumnas.

“La verdad, para nosotras el ambiente ha sido muy pesado. Tengo muchas compañeras aterradas ante la idea de regresar sin que haya seguridad. Se le exigió a la Facultad más seguridad, pero su respuesta no ha sido la ideal.”

“La amenaza del 31 de octubre fue específicamente hacia mujeres, y el mensaje ni siquiera decía que iban a matar mujeres, decía ‘vamos a matar foids’, que es un lenguaje incel para referirse a humanoides femeninos. Se supone que la Facultad ya se puso en contacto con la Policía Cibernética, pero que por temas de investigación no pueden dar más detalles. Se supone que ya se localizó al agresor”, añadió una de las estudiantes.

Las jóvenes relataron que tienen mucho miedo por las amenazas de ataques. Sobre una presunta relación con los hechos del pasado 22 de septiembre en el CCH Sur, no hay vínculo por el momento, ya que podría tratarse de cualquier persona la que emite las amenazas.

“Realmente, estas amenazas las puede hacer cualquier tipo de persona. Lo han hecho con el afán de crear un ambiente de incertidumbre”, mencionó otra alumna.

Promesas

Hasta el momento, los estudiantes continúan con clases en línea, y la Facultad se comprometió a que en 15 días las mejoras en los sistemas de seguridad estarían listas.