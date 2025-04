Tensión entre México y EE. UU. crece por incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944   

GENERANDO AUDIO...

Trump exige a México dar el agua del Tratado de 1944. Foto: Getty Images | AFP

El conflicto por el agua entre México y Estados Unidos ha escalado a otros niveles, y ahora el presidente Donald Trump pone en tela de juicio la actuación del Gobierno mexicano por incumplir el Tratado de Aguas de 1944. A continuación, te presentamos una cronología detallada de cómo se llegó a este punto de tensión diplomática, con amenazas de aranceles por parte de Trump y una crisis hídrica que afecta a millones en ambos lados de la frontera.

¿Qué dice el tratado de 1944 sobre las aguas?

El 3 de febrero de 1944, se suscribió el tratado relativo al aprovechamiento de aguas de los ríos:

Colorado

Tijuana

Grande, más conocido como Bravo

Desde Fort Quilman, en Texas, y hasta el Golfo de México, entre México y Estados Unidos (EE. UU.).

El acuerdo fue firmado en 1944 como un instrumento de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), con la finalidad de verificar la redistribución de agua de ambos ríos, además de tomar esfuerzos conjuntos para regular y conservar las aguas del Río Bravo.

También se busca proteger la zona de inundaciones, distribuir el agua del Río Tijuana, la construcción de obras hidráulicas conjuntas y el saneamiento de las aguas de los ríos internacionales.

La propiedad del agua del Río Bravo entre Fuerte y el Golfo de México es contabilizada de acuerdo a lo estipulado en los artículos 4, 8 y 9 del Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre México y los Estados Unidos, firmado el 3 de febrero de 1944.

En el tratado, México debe enviar 1.75 millones de acres-pie de agua a Estados Unidos desde el Río Bravo cada cinco años. Un acre-pie de agua es suficiente para llenar aproximadamente la mitad de una piscina olímpica.

2011 y 2020, de los años más secos en México

Las sequías que vivió México entre 2011 y 2020 se consideraron unas de las más severas que ha vivido el país.

En 2011 se estima que la sequía afectó a mil 213 municipios, situándose principalmente al norte y centro del país.

En su momento, fue registrada como la más importante de las últimas siete décadas, su extensión llegó a sentirse en 60% del territorio mexicano.

El 30 de abril de 2011, la Conagua registró el 95.12% del territorio mexicano como anormalmente seco, del cual el 87.01% tenía sequía moderada.

Para el 30 de junio del mismo año, se registraba una sequía severa del 74.22%, de la cual, 47.25% era extrema.

En 2020 tres cuartas partes del país sufrieron la falta de lluvias, donde poco más de la mitad de México experimentó una sequía severa a extrema, sólo la Península de Yucatán se encontraba sin afectación.

Los estados más afectados en 2020 fueron:

Sonora

Chihuahua

Guerrero

Sinaloa

Tamaulipas

El año de rezago hídrico de México, 2020

En septiembre, agricultores de Chihuahua toman la presa La Boquilla para evitar la entrega de agua a EE. UU.

Las protestas iniciaron desde julio de 2020, algunos campesinos mencionaron que se extrajo de la presa Francisco I. Madero para abastecer el embalse Luis L. León para que el Gobierno Mexicano devolviera el agua estipulada en el tratado con EE. UU.

Incluso, el Gobierno que se encontraba activo envío a la Guardia Nacional a la zona, con la finalidad de poder hacer la entrega de agua necesaria.

México se encontraba desde entonces con problemas, debido a que, en 2015, cuando cerró un ciclo anterior de pagos quinquenales, no terminó de pagar el líquido que se estipula.

México libra sanciones

El 22 de octubre de 2020, se hizo una nueva negociación para que México hiciera una transferencia de una parte del agua que tiene que hacer a EE. UU. desde las presas Falcón y La Amistad y evitara las sanciones

Se estipuló la entrega de mil 628 millones de metros cúbicos de agua antes de 2025, para no seguir con el déficit que se venía arrastrando.

2021–2023: persisten la sequía y el rezago

En estos años se siguieron viendo los estragos de la sequía de acuerdo con el monitor de sequía del agua en México:

15 de mayo de 2021 se mostraba el 85.12% anormalmente seco

15 de mayo de 2022 se mostraba el 81.33% anormalmente seco

31 de enero de 2023 se mostraba el 81.9% anormalmente seco

15 de agosto de 2023 se mostraba el 87.27% anormalmente seco

30 de septiembre de 2023 se mostraba el 88.88% anormalmente seco

Ante estos bajos niveles de lluvias, siguieron acumulándose las tensiones entre agricultores y campesinos, con un nuevo ciclo y déficit en la entrega de aguas.

Enero 2025: Trump vuelve al poder

A partir del 6 de enero fue certificado por el Congreso estadounidense el presidente electo Donald Trump, cercano al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien se ha encontrado en la polémica con la frontera mexicana por la colocación de mallas y boyas para evitar el paso de migrantes.

El gobernador ha presionado al presidente Trump para que exija a México el cumplimiento del Tratado de 1944, debido al impacto que se ha visto reflejado en el estado sureño de Estados Unidos.

El partido Republicano en Texas, comandado por Abbott, ha pedido al Departamento de Estado tomar medidas inmediatas, por supuestas pérdidas superiores a 990 millones de dólares anuales.

Marzo 2025: Tijuana se queda sin apoyo

Ante la sequía en el municipio, el Gobierno Mexicano pidió agua del Río Colorado para abastecer a Tijuana, sin embargo, California y el Gobierno estadounidense rechazaron la solicitud alegando incumplimiento del tratado.

La Subsecretaría de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, se negó a otorgar una dotación especial de agua, debido al déficit que permanece en el suministro y que según el Gobierno de Estados Unidos ha diezmado la agricultura de su país.

Trump lanza advertencia a México

En abril de este 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a México de violar el Tratado de Aguas de 1944, al no entregar a Texas 1.3 millones de acres-pie de agua, como establece el acuerdo bilateral firmado hace 80 años.

Las asperezas entre ambas naciones parecían que se habían limado, sin embargo, volvió a arremeter el presidente norteamericano con la aplicación de más aranceles a México de no cumplir con el tratado.

Abril 2025: México se encuentra en alerta

México ha entregado menos del 30% de los mil 750 millones de metros cúbicos de agua pactada para el quinquenio 2020–2025.

Si no se logra cubrir la cuota, la administración de Trump ya ha advertido que impondrá aranceles y otras sanciones económicas.

Este posible escenario también podría derivar en una ruptura diplomática entre ambos países. Además, existe el riesgo de que Estados Unidos suspenda el suministro del Río Colorado hacia Baja California, lo que afectaría a comunidades mexicanas que dependen de esta fuente vital.

Panorama actual del agua y la sequía en México

El 31 de marzo de 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró un porcentaje del 59.3% de sequía anormal en México, la cual se ubica principalmente en el norte del país, con puntos de sequía extrema y sequía excepcional.

Esta situación se ubica en un momento clave con Estados Unidos y el presidente Donald Trump, que no está dispuesto a esperar más y donde México no con cuenta con el agua para su consumo y la distribución del líquido que aún no ha entregado parte del Tratado de 1944.