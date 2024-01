TEPJF pospone discusión de multa a Morena

En el pleno, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvieron a intercambiar cuestionamientos.

La razón: El retiro, de último momento, del asunto que perfilaba una multa a Morena por más de 60 millones de pesos por presuntas irregularidades en la comprobación de gastos de su proceso interno para elegir al encargado de la defensa de la transformación.



El magistrado Reyes Rodríguez abrió el debate:



“…Que hubo una llamada al Tribunal en la que se hizo ver que no sería bueno decidir sobre este tema justo en la víspera del gran cierre de precampaña.. de la precandidata de Morena. Sí me parece delicado en torno a que podría estarse administrando la lista de asuntos con intervenciones externas”



La presidenta del Tribunal, Monica Soto lo rechazó y el ponente del proyecto, el magistrado Felipe de la Mata también negó presiones.

“…Se trata de una mentira me solicitaron una audiencia, la representación del INE no tiene hasta el momento no había desahogado su posibilidad de dar una audiencia…” Felipe de La Mata Pizaña | Magistrado del TEPJF





Más tarde, vía redes sociales, reconoció que sí hubo una llamada, pero también un correo electrónico formal con la solicitud de Morena de audiencia, misma que se llevará a cabo el lunes 22 de enero a las 11 de la mañana.

En la sesión, no estuvo presente la magistrada Janine Otálora.