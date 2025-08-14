GENERANDO AUDIO...

TEPJF desecha impugnaciones contra elección de ministros. FOTO: Cuartoscuro

La Sala Superior del TEPJF desechó, por mayoría de tres votos contra dos, 17 impugnaciones contra la elección de ministros de la SCJN. Los magistrados determinaron que no había pruebas suficientes para anular el proceso.

La presidenta Mónica Arali Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera coincidieron en que las denuncias sobre presuntos “acordeones” no fueron respaldadas con otras pruebas del INE, por lo que no se comprobó una irregularidad que afectara el resultado.

TEPJF descarta pruebas para anular elección de ministros

En sesión, el Tribunal Electoral resolvió un bloque de 164 juicios de inconformidad, incluidos los 17 relacionados con la elección de ministros de la Corte. La mayoría señaló que el TEPJF no puede recabar pruebas que el Instituto Nacional Electoral no obtuvo en su momento.

Los magistrados concluyeron que no existían elementos para invalidar la votación, ya que esto implicaría desconocer la voluntad popular sin sustento jurídico. La decisión se tomó en votación dividida, con dos magistrados en contra.

