El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras concluir que los llamados “acordeones” utilizados durante la jornada no constituyen pruebas suficientes para decretar la nulidad.

Por mayoría de tres votos, la Sala Superior rechazó el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien advirtió la existencia de una operación coordinada para dirigir los resultados electorales.

“No basta con sospechas”

Durante la sesión, la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso subrayó la falta de pruebas determinantes para invalidar los comicios:

“Si yo traigo esta prueba, tengo que traer los datos: dónde se hizo, cuánto costó, quién lo hizo, a quién se le dio, por qué es determinante para anular la elección de más de 13 millones de personas…”.

En el mismo sentido, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña descalificó el proyecto calificándolo de “paranoico” y “conspiranoico”:

“El proyecto convierte la llamada operación acordeón en una trama paranoica y de coacción al electorado sin pruebas meritorias… Cabe preguntar si la operación acordeón es más una idea de propaganda que una realidad”.

Por su parte, Felipe Fuentes Barrera consideró que los supuestos “acordeones” solo representan especulaciones:

“No se puede anular una elección con sospechas. Este proyecto confunde contexto con prueba, correlación con causalidad y cantidad con certeza”.

El argumento de Reyes Rodríguez

En contraste, Reyes Rodríguez Mondragón defendió su propuesta con base en probabilidades estadísticas. Señaló que, pese a existir más de 7 mil 400 millones de combinaciones posibles, solo una coincidencia de nueve candidaturas obtuvo alrededor de 41 millones de votos.

“La probabilidad matemática de que esta coincidencia ocurriera por iniciativa ciudadana, sin coordinación alguna, es prácticamente de cero”.

Además, sostuvo que los 3 mil 187 “acordeones” presentados como prueba evidencian una estrategia premeditada y no actos aislados de ciudadanos.

Otálora alerta sobre legitimidad

La magistrada Janine Otálora Malassis respaldó la postura de Rodríguez y advirtió que las irregularidades dejarán marcada a la Corte:

“Esta renovación histórica del Poder Judicial quedará marcada por el uso de estos instrumentos que comprometieron la elección… La existencia de acordeones no permite que la legitimidad buscada sea tal”.

Un debate tenso en el pleno

El intercambio de argumentos generó incluso un desencuentro entre Soto Fregoso y Rodríguez, cuando la presidenta ironizó sobre la supuesta validez de uno de los acordeones:

“Digamos, es el acordeón ganador. Espero que no haya ido a votar usted con ese… pero con esa actitud no vamos a dialogar, porque no es jurídico su posicionamiento”.

Finalmente, el Tribunal resolvió validar los comicios y con ello ratificó la elección de los nueve ministros de la SCJN, cerrando así un debate marcado por la controversia sobre la influencia de los “acordeones” en la voluntad popular.