TEPJF valida elección presidencial: Sheinbaum será primera mujer presidenta de México

Claudia Sheinbaum será la primera mujer en ocupar la Presidencia. Foto:Cuartoscuro

No hay irregularidades y los supuestos contemplados en la ley para declarar la nulidad de la elección presidencial, en donde ganó la candidata Claudia Sheinbaum.

“No ha lugar a la nulidad de la elección de la Presidencia de la República, que por primera ocasión en México recaerá en una mujer”. Mónica Arali Soto Fregoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Improcedentes, demandas de nulidad de elección presidencial

La Sala Superior del TEPJF declaró improcedentes las demandas de nulidad de la elección presidencial presentadas por el PAN, PRI y PRD.

La magistrada presidenta señaló que “no se demostraron las irregularidades alegadas en los presentes medios de impugnación, en los que se demandó la supuesta violencia generalizada, la injerencia indebida de personas servidoras públicas, la intervención de sindicatos, el uso indebido de programas sociales, la coacción y compra de votos, el actuar indebido de las autoridades electorales ni la adquisición indebida de tiempo en radio y televisión”.

Las demandas se respaldaron en mil 480 vínculos electrónicos relacionados con notas periodísticas, sin aportar pruebas fehacientes.

De acuerdo con la magistrada de la sala superior, Claudia Valle Aguilasocho, “hablar de fraude en una nota periodística no es probar el fraude. (…) Los hechos, reitero, son absolutamente condenables. No pueden, en el caso del juicio, considerarse una causa eficaz de inequidad, en principio porque las condiciones de inseguridad y las acciones de violencia a las que se refieren estas notas afectaron a todas las fuerzas políticas, no podemos hablar de la afectación sólo de alguna de las fuerzas políticas competidoras”.

Desechan juicio de la ciudadanía presentado por Xóchitl Gálvez

Fue desechado el juicio de la ciudadanía presentado por la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Al respecto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña destacó que “el escrito de demanda de Xóchitl Gálvez Ruiz no cumple los requisitos exigidos por la ley ni en la jurisprudencia para ser admitida, cuando de forma expresa la candidata manifiesta que no pretende la nulidad de la elección, ni alega la afectación a su derecho político electoral de votar y ser votada”.

La magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez discreparon con la mayoría en la conclusión del proyecto.

Para Reyes Rodríguez, “lo que sucedió en esta elección dista mucho de ser un relato unívoco y formal, desafortunadamente la propuesta que hoy discutimos recoge una historia formal, una sola versión del proceso electoral y al hacerlo falla en reconciliar los testimonios y voces de quienes vieron disminuidos sus derechos y libertades”.

Por su parte, Janine Otálora declaró que “en esta obviedad de que una elección presidencial ganada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con 36 millones de votos, más de 30 puntos de diferencia, no hay lugar alguno a poder pensar en una nulidad, pero sí en una sentencia. Una resolución puede, en mi opinión, hacerse cargo de problemas y finalmente es una manera de dialogar a futuro con lo que puede o no puede mejorarse”.

Tampoco se comprobó la intervención indebida del Ejecutivo federal en los comicios.

“Al analizarse en sus propios méritos no son de la entidad suficiente para inferir que tuvieron un impacto tal que proceda la nulidad de la elección”, compartió la magistrada presidenta del Tribunal Electoral.

¿Cuándo entregarán constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum?

El próximo miércoles 14 de agosto se aprobará el Dictamen de Declaración de validez de la elección. Y el jueves 15 se entregará la constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum.