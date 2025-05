GENERANDO AUDIO...

Este 28 de mayo concluyen las campañas de la elección judicial, y organizaciones civiles coinciden: el proceso no sirvió. No hubo propuestas claras, no se conocieron las candidaturas, y algunos aspirantes tienen vínculos con el crimen organizado, denunciaron.

Fracaso de las campañas judiciales, acusan organizaciones

Ricardo Siqueiros, vocero de Defensorxs, afirmó que las campañas no cumplieron su propósito:

“No cumplió con el objetivo que una campaña electoral busca generar en la ciudadanía… el proceso fracasó”. Ricardo Siqueiros, vocero Defensorxs

En el mismo sentido se pronunció Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho:

“Una campaña electoral es para conocer a los candidatos y sus propuestas, ¿esta campaña fracasó en ese sentido?, absolutamente”. Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho

A lo largo de los 60 días de campaña, las reglas electorales limitaron los espacios de diálogo. No hubo debates ni propuestas públicas por parte de los aspirantes, muchos de los cuales son juzgadores en funciones.

Restricciones limitaron el diálogo público

Las reglas también impidieron que los candidatos pidieran el voto, recibieran recursos o incluso ofrecieran agua en eventos.

“No podían los candidatos, sobre todo los que eran juzgadores en funciones, no podían ir y pedir el voto. Sin que les dieran recursos. No puedes dar agua, ni café, ni nada a los que participan, ni a los que van, como si estuviéramos en un mitin en los que regalan tortas”. Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho

El abogado Javier Zúñiga señaló que no se conocieron las posturas de los candidatos sobre temas clave como salud, alimentación y medio ambiente:

“La ciudadanía tiene derecho a saber si estas personas trabajaron para empresas, despachos o cámaras empresariales”. Javier Zúñiga, coordinador Área Legal El Poder del Consumidor

Alertan por perfiles ligados al crimen organizado

Defensorxs advirtió que las campañas sirvieron para posicionar perfiles ligados a grupos criminales.

“Estos poderes fácticos venían organizándose. Es una oportunidad única para poder imponer jueces a modo por parte de los grupos fácticos de poder”.

Aunque hubo alrededor de 30 impugnaciones, ninguna procedió.

En total, 3 mil 398 personas aspiran a ocupar cargos dentro del Poder Judicial, pero la ciudadanía no conoce quiénes son ni qué proponen.