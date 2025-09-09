Precios por estado, descuentos y más para hacer el testamento durante septiembre

testamento
Septiembre, mes del testamento. Foto: Cuartoscuro

Llegó septiembre, el mes del testamento, que tiene como finalidad promover el trámite entre la población para la repartición de sus bienes luego de su fallecimiento. Por ello, algunos estados han dado a conocer los costos que tendrá durante estos días hacerlo.

De acuerdo con el Gobierno de México, el testamento es una forma de proteger el destino del patrimonio. Además, si existe un testamento no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario que suele ser caro, tedioso y largo. 

¿Cuál es el precio del testamento en México?

El costo para realizar un testamento puede varias dependiendo el estado. Aunque durante septiembre las autoridades ofrecen realizarlo a bajo costo y Uno TV te presenta algunos de los precios.

  • Ciudad de México

De acuerdo con la tabla de precios de la campaña nacional “Septiembre, mes del testamento” del Gobierno Federal, el costo del trámite lo establece en:

3 mil 800 para el público en general.

Sin embargo, las autoridades capitalinas anunciaron que durante septiembre los adultos mayores de 65 años podrán obtener descuentos de hasta 66% respecto a los precios básicos de los testamentos universales.

  • Estado de México

De acuerdo con la tabla de precios de la campaña nacional, el costo del trámite es de:

  • 2 mil pesos para público en general
  • Mil pesos para adultos mayores
  • Guanajuato

El gobierno de Guanajuato anunció el costo del testamento. Los precios de los testamentos son de:

  • 2 mil 600 pesos (IVA incluido) para mujeres y adultos mayores (durante septiembre)
  • Honorarios generales: 3 mil 300 pesos (IVA incluido) por testamento público abierto universal, sin legados
  • Durango

El costo para Durango es de

  • Mil 500 más IVA para el público en general

  • Guerrero

Para Guerrero, el costo del testamento, según la tabla de costos, es de:

  • Mil 500 para el público general
  • Nuevo León

En el norte del país, en Nuevo León, el costo del testamento es de

  • Cuatro mil 817 pesos para público en general

Los costos del estamento cambian dependiendo de los estados y municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ello, es importante, acudir a las autoridades locales para conocer todos los detalles.

Descuentos durante el mes del testamento

Si bien los costos no son los mismos, el Gobierno de México destacó que el mes del testamento se ofrecen varios beneficios, entre los que destacan:

  • Asesoría jurídica gratuita con notarias y notarios
  • Descuentos sobre el costo normal de un testamento.
  • Ampliación en el horario de atención de muchas notarías de todo el país

